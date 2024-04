6 mitos sobre a dengue que você não fazia ideia 

A doença tem mobilizado o Poder Público e é tema recorrente na imprensa por conta do aumento de casos em diversos estados do Brasil, e Votuporanga, por exemplo, enfrenta um quadro epidêmico.

A dengue voltou a ser uma doença muito falada por conta do aumento de casos em diversos estados do Brasil, e Votuporanga, por exemplo, é uma das localidades que enfrenta o quadro epidêmico. Por conta disso, a maioria das pessoas já sabe das medidas básicas para evitar o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypt e a importância de todos se juntarem nessa luta.

“Cada um precisa fazer a sua parte, assim podemos combater essa praga. É importante manter a higiene e verificar regularmente possíveis focos de água parada. São várias condutas, como deixar as lixeiras bem tampadas, limpar os ralos sempre, verificar se não há água parada em pneus, vasos de plantas e outros recipientes”, alerta o biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria.

Ademais, é uma informação recorrente que se deve passar repelente para evitar o mosquito. Preferencialmente, é bom que esse produto contenha os ingredientes ativos Icaridina (Picaridina) e DEET.

Entretanto, com essa chuva de informações, surgem também alguns mitos sobre a dengue. A seguir, o biomédico lista os mais comuns para você não se enganar na hora de se proteger da doença:

Usar ar-condicionado ou ventilador some com os mosquitos

Esse, na verdade, é uma meia verdade. Isso porque o ar-condicionado ou o ventilador podem mesmo espantar o Aedes aegypti momentaneamente. Contudo, isso não é uma garantia e o mosquito pode voltar tão logo os aparelhos sejam desligados. Ou seja, não dá para confiar apenas neste método.

Animais de estimação pegam dengue

Animais de estimação não pegam dengue e nem as outras doenças que o Aedes aegypti transmite (como a Chikungunya e a Zika), mesmo que o pet seja picado. Porém, isso não significa que você deve se descuidar com mosquitos perto dos pets, pois outros seres parecidos com o transmissor da dengue a olho nu podem deixar os animais doentes.

Só jogar fora a água dos recipientes é o suficiente

A limpeza dos locais que podem acumular água também é fundamental para o mosquito não colocar os ovos. Então, não basta apenas secar os reservatórios.

Truques caseiros afastam o mosquito

Tomar vitaminas, comer bastante alho, cebola ou usar perfume não afastará o mosquito. Nenhuma dessas alternativas é eficaz e algumas podem até prejudicar a sua saúde.

Todo mundo com picada do mosquito pega dengue

Você sabia dessa? É possível ser picado pelo mosquito da dengue e não desenvolver a doença ou apresentar os sintomas. Isso ocorre em 20 a 50% dos casos. Mesmo assim, sempre busque um médico para tirar a dúvida.

Os ovos do mosquito só se desenvolvem em água limpa

Esse é outro dos mitos sobre a dengue e um dos mais perigosos! Isso porque, pensando assim, pessoas apenas se preocupam com a água limpa parada, deixando para lá a água suja de borra de café, por exemplo.