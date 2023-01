Votuporanguense anuncia dois reforços para a disputa da Série A3 

Goleiro Vinícius Lopes e o volante João Firmino integram o elenco do Votuporanguense que se prepara para a disputa da competição estadual. Estreia alvinegra ocorre no sábado (21), às 16h, contra o Grêmio Prudente.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a chegada de dois reforços para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2023: o goleiro Vinícius Lopes e o volante João Firmino.

Os atletas se juntam a outros jogadores que estão integrados ao elenco comandado por Rodrigo Cabral – que retornou ao CAV no início de dezembro – na pré-temporada de olho na competição.

Revelado pelo Palmeiras, o goleiro Vinícius Lopes, de 24 anos, tem 1,89m e já passou por clubes como: São Paulo, Osasco Audax, Ituano e Inter de Limeira. Atualmente, o arqueiro estava no Rio Claro.

Já o volante João Firmino, de 21 anos, começou sua carreira no Vilavelhense-ES, em 2016, e por lá deixou o seu legado ao ser Campeão Capixaba e conquistar o acesso à Série A Estadual em 2020. Depois jogou pelo Aster Brasil-ES e Atlético Itapemirim-ES, onde também foi Campeão Estadual, com direito ao acesso à Série A em 2022.

E não são só chegadas na Arena Plínio Marin, nesta quinta-feira (5.jan), o clube anunciou nas redes sociais a saída do supervisor de futebol, Souza Meixão: “O CAV vem a público agradecer o supervisor de futebol Souza Meixão pelos serviços prestados e deseja ao profissional boa sorte na sequência da sua carreira no futebol. Estaremos sempre na torcida!”

O Votuporanguense segue em ritmo de preparação acelerado para a Série A3 desde o dia 12 de dezembro do ano passado e deve anunciar novos reforços nos próximos dias. A estreia alvinegra na Série A3 do Paulistão está marcada para o próximo dia 21 de janeiro, às 16h, diante do Grêmio Prudente, em Presidente Prudente/SP.

Ainda na agenda de preparação o CAV recebe neste sábado (7.jan) o Barretos na Arena Plínio Marin; e deve fechar a fase preparatória fora de casa, diante do Grêmio Novorizontino, na tarde da próxima quarta-feira (12), em Novo Horizonte/SP.