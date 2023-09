56ª Travessia do Rio Paraná: Atletas do Centro de Formação de Natação se destacam em águas abertas 

Competição reuniu aproximadamente 200 atletas e teve largada em Brasilândia, às 15h, no último domingo (10); à chegada ocorreu no Balneário Municipal Frederico Platzeck, em Panorama.

A equipe de natação do Centro de Formação de Natação/SEL/ UNIFEV/ AVONAT (Associação Votuporanguense de Natação), participou no último domingo (10.set), da 56ª Travessia do Rio Paraná. Competição que reuniu aproximadamente 200 atletas, teve largada às 15h, em Brasilândia/SP, com percurso de aproximadamente 3 mil metros e com chegada no Balneário Municipal Frederico Platzeck, em Panorama/SP.

A jovem nadadora Jessica de Oliveira de Amaral Chaves sagrou-se campeã geral do feminino, percorrendo a travessia com o tempo de 24’30”36, conquistando o lugar mais alto do disputado pódio do evento.

Jessica é destaque na equipe CF/SEL/UNIFEV/AVONAT, tendo conquistado medalha de ouro no Campeonato Paulista de Natação promovido pela FAP (Federação Aquática Paulista), e disputado várias finais no campeonato Brasileiro de Natação Juvenil disputado em Belém/PA, em junho passado, e tem se destacado muito nos torneios regionais da Federação e conquistou medalhas nos Jogos Regionais disputados em São José do Rio Preto/SP, em julho deste ano.

No masculino, os nadadores votuporanguenses conquistaram duas medalhas, sendo o Eric Kenji Toma da Silveira vice-campeão na categoria geral, e Rick Endrew de Souza medalha de bronze na mesma categoria, também demonstrando excelentes performances no evento, uma vez que ambos, além da nadadora Jéssica, são especialistas em natação convencional (em piscinas).

Segundo o Head Coach Alan Coutinho, o resultado tem um significado muito expressivo, pois além de não serem especialistas em águas abertas, os nadadores de Votuporanga estão em fase de dura preparação para os principais campeonatos, e estavam cansados em razão dos intensos treinos a que são submetidos nesta fase do treinamento.