Fenômeno raro: Lua e Urano vão se aproximar nesta quarta-feira; saiba como observar

A Lua e Urano farão uma aproximação nesta quarta-feira (12.out), que será possível ver no céu. O corpo celeste irá passar a meros 47,2 minutos do planeta, dando continuidade a “turnê mensal” pelos planetas esse mês.

De acordo com o jornal In-the-sky.org, Lua e Urano estarão um pouco separados demais para caber confortavelmente no campo de visão, mas poderão ser visíveis através de um par de binóculos. A Lua estará em magnitude -12,5; enquanto Urano em 5.7.

No Brasil, o fenômeno poderá ser visto por volta das 20h44 (horário de Brasília) que será o momento em que a dupla atingirá uma altitude de 7° acima do horizonte oriental. Por volta da 01h50, já da quinta-feira, 13, eles alcançarão seu ponto mais alto, chegando a 57° acima do horizonte norte.

As circunstâncias deste evento foram computadas usando as dados publicados pelo Jet Propulsion Laboratory (JPL) da Nasa. Os cientistas observaram alinhamentos planetários que são de interesse de astrônomos amadores.

*Com informações do exame.com