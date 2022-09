Tarcísio diz não responder pelo partido e que ofensa de Douglas Garcia a Vera Magalhães deve ser punida pela Alesp

O episódio na TV Cultura não é a primeira polêmica que envolve Garcia. O deputado estadual teve o mandato suspenso por divulgar informações falsas. Garcia já foi condenado após divulgar dados pessoas de opositores do governo Bolsonaro e foi alvo de uma representação no Conselho de Ética da Alesp por dizer que mulher trans é “homem que se acha mulher”.

Garcia entrou na TV Cultura com uma credencial concedida pela equipe de campanha de Tarcísio. Ele é do mesmo partido do candidato de Bolsonaro ao governo de SP e possui fotos junto do ex-ministro, tanto em suas redes sociais como em material de campanha.

“Ontem à tarde, o deputado entrou em contato com a equipe e pediu uma credencial. A gente, obviamente, pensa o seguinte: é um deputado estadual, é um parlamentar, é uma pessoa até do meu partido. Vamos dar a credencial porque, com certeza, está querendo ir lá prestigiar, torcer. Esse era o nosso sentimento. E o que a gente presenciou é absolutamente reprovável, lamentável”, afirmou Tarcísio em Prudente.