4×4 – 04 de Abril – Dia do Jipe

Hoje, 4 de Abril, é comemorado o Dia do Jipe, que é um modelo de veículo caracterizado como fora de estrada off road, que normalmente possui tração nas quatro rodas.

Dia do Jipeiro

O Dia Mundial do Jipe ou também Dia Nacional do Jipeiro foi escolhido como 4 de Abril, pois faz referência ao tipo de tração comum em veículos dessa categoria, a 4×4.

Origem do Jipe

A palavra Jipe é uma adaptação para a língua portuguesa do termo Jeep que tem origem no inglês, e é o nome da empresa que criou o segmento desses veículos no mundo.

O veículo Jipe foi construído para atuar em guerras, sendo que nos anos 30 tinha-se a necessidade da construção de um veículo leve, que tivesse a capacidade de enfrentar obstáculos e terrenos difíceis para um veículo comum, podendo carregar pessoas e cargas, assim foi criado o conceito de carro off road, até hoje esse modelo de veículo é utilizado por exércitos do mundo todo, como também em operações de salvamento e situações onde é necessário o deslocamento em área de difícil acesso.

Jipe como estilo de vida

Muitas pessoas são apaixonadas por esse tipo de veículo, e consideram ter um Jipe também como um estilo de vida, dirigindo no circuito off road. Por isso além de possuírem o veículo, participam de diversas competições onde é possível colocar o carro a prova, em campeonatos criados para essa classe de veículo, como trilhas, rally e outros onde podem competir entre si.

Frases Dia do Jipeiro

“Ser Jipeiro é acima de tudo um estilo de vida. Feliz Dia do Jipeiro!”

“Hoje é dia de cair na lama da felicidade, de enfrentar a erosão do dia-a-dia com muito bom humor e comemorar com os amigos o simples fato de ser jipeiro!”

Origem do JEEP

Jeep é uma marca fundada em 1941 e atualmente em nome da Stellantis. O termo jipe virou sinônimo de automóveis destinados ao uso fora de estrada, ou off road, normalmente com tração nas quatro rodas.

Antes de 1940, o termo “jeep” era usado como gíria do Exército dos EUA para novos recrutas ou veículos, mas o “jeep” da Segunda Guerra Mundial que entrou em produção em 1941 ligou especificamente o nome a este leve 4×4 militar, sem dúvida tornando-os os mais antigos veículos de produção em massa com tração nas quatro rodas agora conhecidos como SUVs.

História

Nome

O termo jeep era uma gíria militar usada desde os anos 1910, e no início era usada para se referir a qualquer coisa insignificante, boba ou estranha. Durante a Primeira Guerra Mundial os mecânicos do exército americano começaram a chamar de jeep qualquer máquina nova que chegasse a suas mãos, de motosserras a aviões. Muitas explicações sobre a origem da palavra jipe se mostraram difíceis de verificar. A teoria mais difundida é que a designação militar “GP” (para Propósitos do Governo ou Propósito Geral) foi introduzida na palavra Jeep da mesma forma que o HMMWV contemporâneo (para o Veículo com Rodas de Múltipla Mobilidade de Alta Mobilidade) ficou conhecido como o Humvee (também conhecido como Hummer). Os tratores da Minneapolis Moline que foram fornecidos ao Exército dos EUA a partir de 1937 também eram chamados de jeeps, assim como um dos protótipos do lendário Boeing B-17 (a fortaleza voadora), o Model 299, que decolou pela primeira vez em 1935. Segundo historiadores, essa gíria possivelmente influenciou E.C. Segar ao batizar o amigo mágico do marinheiro Popeye, Eugênio, o Jeep Mágico (Eugene the Jeep).

Segunda Guerra Mundial

O veículo surgiu durante o esforço de guerra americano, em 1940 quando em 14 de julho o exército enviou convites a 135 industriais para a construção de 70 veículos de reconhecimento leve 4×4. Em 22 de julho foram abertas duas propostas, da Bantam e da Willys. o plano era urgente eram 11 dias para o projeto e 49 dias para apresentar o modelo piloto. A Bantam assinou o contrato e tendo como engenheiro chefe Karl K. Probst entregou o modelo piloto em 23 de setembro, faltando 30 minutos para o final do prazo. Enquanto a Bantam trabalhava na construção dos outros modelos e exercito incentivou a Ford e a Willys a apresentarem seus modelos piloto, passando para os outros fabricantes o projeto, agora de propriedade do exército, e em 14 de novembro de 1940 encomendou 1500 modelos a cada um dos três fabricantes o Bantam BRC com motor de 1826 cc e 46 cavalos, o Ford GP com 1950 cc e 46 cv e o Willys MA com motor de 2200 cc e 60 cavalos, sendo escolhido o modelo da Willys por ser o mais potente, sendo assinado o contrato com a Willys em 23 de julho de 1941, sendo determinado a alternativa de produção com a Ford em 10 de novembro de 1941, denominado GPW e a Bantam quem de fato criou o Jeep como conhecemos foi dado a produção do trailer de carga, ao final da segunda guerra, a Willys requisitou o registro do nome Jeep, o que foi contestado na justiça pela Bantam, que só deu o direito de usar o nome Jeep após a falência da Bantam em 1956.

A ligação entre o nome Jeep e a tração 4×4 é creditado ao piloto de teste da Willys, Irvin Hausmann, que escolheu o nome para o seu veículo em 1940 durante testes para o exército americano. Até então eram referenciados por outros nomes como Bug, Blitz Buggy, Puddle Jumper, Peep ou Quad. O nome Jeep foi trazido a público por Katherine Hillyer no jornal Washington Daily News, em 16 de março de 1941, quando relatou que ao final de uma demonstração alguém da plateia perguntou a Hausmann como ele chamava aquele veículo e ele respondeu: “It’s a Jeep!”, ou “É um Jeep!”.

No Brasil

No Brasil, o Jeep foi lançado 26 de abril de 1952 com a fundação da Willys Overland do Brasil, nacionalizado em 24 de fevereiro de 1954 e foi produzido até o início dos anos 1980, mais precisamente em março de 1983, inicialmente pela Willys Overland do Brasil e depois pela Ford, que adquiriu o controle majoritário das ações da Willys em 09 de outubro de 1967.[6]

No Brasil, a Vemag produziu o Candango, entre 1958 e 1963, uma versão sob licença do DKW Munga. A Vemag tentou lançar esse veículo no Brasil denominando-o como Jipe DKW-Vemag, mas a Willys detinha os direitos sobre a denominação Jeep e daí surgiu o nome Candango, em homenagem aos operários que trabalharam na construção de Brasília.[7]

Em 2015, é lançado no Brasil, o modelo SUV Renegade fabricado na cidade de Goiana no estado de Pernambuco.[8]

Modelos

Atuais

• Jeep Grand Cherokee (1993- )

• Jeep Cherokee (KL) (2013- )

• Jeep Compass (2007- )

• Jeep Wrangler (1987- )

Antigos

• Willys Jeep Station Wagon (1946 – 1977)

• Jeep Liberty (2002 – 2013)

• Jeep Cherokee (XJ) (1984 – 2001)

• Jeep Patriot (2007 – 2016)

• Jeep Wagoneer (1963 – 1991)

• Jeep Comanche (1985 – 1992)