43ª Sessão Ordinária da Câmara é marcada por ‘carnaval’ e emoção 

Atiradores Destaques do Ano de 2021 do Tiro de Guerra foram homenageados.

Emoção e carnaval geralmente se confundem anualmente, ao menos para quem gosta da festa, porém, não foi exatamente isso o que aconteceu durante a 43ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, realizada na noite desta segunda-feira (29.nov).

No Plenário Dr. Octávio Viscardi, os parlamentares trataram de dissociar logo de início esses temas, e o polêmico veio primeiro, a realização do carnaval 2022. Desta vez, coube ao decano da Casa de Leis, Mehde Meidão (DEM), retomar o assunto e apresentar reportagens de municípios de cancelaram o evento.

O presidente da Câmara, Serginho da Farmácia (PSDB) foi à tribuna em seguida e também pediu pelo cancelamento do carnaval no próximo ano: “O que eu vou colocar para vocês não é só como o vereador. Estou aqui falando a pedido de 95% da população de Votuporanga. Passamos quase dois anos dessa forma: com o nosso comércio todo fechado, muito desemprego, empresas fechando. Foram quase dois anos de muito sofrimento, perdendo amigos, parentes, pessoas queridas. Os leitos todos ocupados. Vimos várias reportagens de jornais sobre pessoas vindo a óbito por falta de UTI no nosso município. Quanto nós sofremos? Quantas vidas nos perdemos? Nós vamos deixar que isso aconteça ou que possa acontecer? Nós não podemos deixar”, afirmou o parlamentar.

O presidente do Poder Legislativo ainda cobrou posicionamento do prefeito Jorge Seba (PSDB), da Secretaria da Saúde, do Poder Judiciário e do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

Em seguida, outros vereadores passaram a se posicionar, Valdecir Lio (MDB) Osmar Ferrari (PSDB), Thiago Gualberto (PSD), Jezebel Silva (Podemos) e Missionária Edinalva (DEM) endossaram as falas do presidente da Câmara por um posicionamento do Executivo.

Sustentando sua posição já conhecida no cenário político local de que é prematuro discutir carnaval em novembro do ano anterior, Cabo Renato Abdala (Patriota) disse que ainda não é momento para se falar em cancelamento de Carnaval, ressaltando não ser a favor nem contrário à festa, mas defendeu uma análise mais criteriosa do assunto: “Não é questão de ser a favor ou contra, mas sim de ter bom-senso. Antes de sermos políticos nós temos que ser sensatos. Quais eram os critérios até esses dias atrás para o fechamento do comércio? Pois aqui falavam que eram os leitos, hoje estamos já superando tudo isso. Ou a gente acredita no Comitê ou não acredita. Muitas cidades cancelaram o Carnaval por causa de dinheiro e não pela Covid”, afirmou o vereador.

Na última semana, a Prefeitura de Votuporanga anunciou que “não realizará o Carnaval de rua em 2022 e até o momento não recebeu o pedido oficial de empresas e/ou clubes para a realização da festa. Logo que receber, será encaminhado ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19, para que faça a análise do cenário da pandemia e apresente orientações quanto à realização desses eventos.”

Já o OBA FESTIVAL, emitiu nota nesta terça-feira, confira na íntegra:

“Sempre com RESPEITO e compromisso com a VIDA, a organização do Oba Festival vem informar que o festival 2022 SERÁ REALIZADO SE ESTIVER EM ACORDO com as determinações de saúde impostas.

A vida é prioridade para nós! Somos empresários votuporanguenses, NOSSAS FAMÍLIAS E AMIGOS são daqui e seguimos trabalhando com otimismo e esperança.

Vamos nos concentrar no hoje e no amanhã, defendendo a vacinação e com muito otimismo para o futuro. Qualquer evento previsto para daqui semanas ou meses deve ser realizado dentro de condições seguras para o momento. Por duas vezes, adiamos a realização do evento e, só retomamos com o planejamento, após o cenário otimista conquistado pela vacinação. Apesar de tudo o que nosso setor enfrentou, com demissões e falências, somos parceiros e confiamos na ciência!

Afirmamos que iremos OBEDECER a todas AS DETERMINAÇÕES NECESSÁRIAS, inclusive a obrigatoriedade do comprovante vacinal.

A VIDA É, E SEMPRE SERÁ, A NOSSA PRIORIDADE!

Com muito otimismo, seguimos o nosso trabalho à disposição de todos!

Oba Festival”

Homenagem e emoção

Durante a sessão, a Câmara Municipal concedeu em reconhecimento pela ética, honra, lealdade, assiduidade, patriotismo, cooperação, honestidade, solidariedade, responsabilidade, sentimento do dever, culto à verdade e camaradagem o Prêmio Atiradores Destaques do Ano de 2021 aos três melhores Atirados do Tiro de Guerra – TG 02-088 de Votuporanga, atualmente sob comando do Subtenente Giovani Santana. Receberam a honraria: Atirador Bruno do Nascimento Garcia; Atirador Lucas Bonato Randi e o Cabo da Reserva Marcus Vinícius Amorim de Oliveira.

Em seguida, o servidor público que trabalhava no TG de Votuporanga, Fabiano Miotto, falecido recentemente vítima de acidente de trânsito, foi homenageado pela Instituição com o título de Amigo do Tiro de Guerra, familiares e Câmara Municipal de Votuporanga.

“Agradeço a vereadora Jezebel que intermediu, vamos assim dizer, nossa solicitação para que pudéssemos aqui homenagear nosso eterno secretário Fabiano Miotto. Então hoje, os sentimentos se confundem, uma emoção por estar findando um ano de instrução, o que é um momento de alegria e um momento de tristeza pois o Fabiano, como todos sabem, nos deixou; então, se confundem em alegria e dor. Esse diploma materializa todo nosso agradecimento ao Fabiano Miotto. Esse diploma e conferido a todas as pessoas que reconhecidamente demonstraram apreço e consideração pelo Tiro de Guerra, bem como relevantes serviços prestados aquela escola de civismo e cidadania no corrente ano de instrução”, finalizou o Subtenente Giovani Santana.

O gesto foi agradecido pela mãe de Fabiano, Romana Aparecida Miotto, que fez uso da palavra na tribuna e afirmou: “Quero agradecer a vereadora Jezebel, ao nosso querido e estimado Subtenente, que hoje faz parte da nossa família, do nosso coração. Para um pai e mãe o que importa na vida é saber que seu filho foi um grande homem. Quando Deus o chamou, o levou muito melhor do que quando eu o concebi e hoje eu sei que onde ele está, lá no outro plano, está muito feliz. Hoje eu tenho certeza que toda essa energia de amor, de carinho, ele está recebendo porque ele sempre foi um grande filho, um grande pai, um grande profissional, um homem de bem e para nós pais isso é essencial”.