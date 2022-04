Mascote da Copa do Catar vira piada na web e já é chamada de Gasparzinho

La’eeb foi lançado hoje e, claro, já caiu na boca do povo; piadas e memes com o personagem já tomam as redes sociais.

La’eeb é o nome da mascote da Copa do Mundo do Catar e foi revelado nesta sexta-feira (1º), pouco antes do sorteio dos grupos da competição. E o visual do personagem já virou piada na internet, que não perdeu tempo e saiu fazendo piadas e criando memes. O povo já o apelidou de Gasparzinho, o fantasminha camarada dos desenhos animados.

A palavra La’eeb significa “jogador super-habilidoso”, e seu visual é inspirado numa vestimenta típica do mundo árabe, mas por boa parte do planeta vai ser chamado de outra coisa. Tem o Gasparzinho citado acima e também estão chamando o personagem de “tapetinho”, “guardanapo”, e por aí vai. Veja alguns comentários:

gasparzinho fazendo bico como mascote da copa, não tá fácil pra ninguém msm https://t.co/vg2KntuACG — 𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 (@nathhcore) April 1, 2022

Laeeb é o nome do novo mascote da Copa do Mundo do Qatar em 2022! #WorldCup2022 pic.twitter.com/UOY3kKsTdo — Tracklist (@tracklist) April 1, 2022

Para quem não conhece ou não se lembra, Gasparzinho é um personagem clássico dos desenhos animados, quadrinhos e do cinema. É um fantasminha do bem, que não gosta de assustar ninguém, apesar de isso sempre acabar acontecendo. Afinal, ele é um fantasma, né?

Com o surgimento de La’eeb, muita gente também brinca com o Fuleco, mascote da Copa do Mundo do Brasil, em 2018. Veja algumas piadas:

os cara é do Qatar e fizeram o gasparzinho de mascote tô entendendo mais nada mano https://t.co/dCa1f8GYB3 — Pedro 𝙨𝙛𝙘 (@pedro_dml21) April 1, 2022

Esse mascote tá muito zuado, pegaram o Gasparzinho e botaram um lençol https://t.co/yAqF5NnGWC — Bruno Steil (@SteilBruno) April 1, 2022

*Informações/r7