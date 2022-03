4 dicas para cuidar do seu intestino com qualidade

A sinergia entre probióticos e prebióticos promove a saúde da microbiota intestinal, que deve estar em harmonia para auxiliar na prevenção de doenças intestinais como o câncer. Bebidas fermentadas como kefir e kombucha, suplementação de probióticos e consumo de inulina e fruto-oligossacarídeos permite essa sinergia e auxilia na recuperação bacteriana do intestino.

Com fibras e sem água o intestino não funciona adequadamente e pode, até mesmo, se desregular e aumentar as chances de desequilíbrio. Tenha sempre por perto sua garrafinha de água e beba ao longo do dia de 2 a 3 litros.