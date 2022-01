Jovem fisga pirarucu de mais de 115 quilos em rio de Cardoso: ‘Não foi fácil tirar da água’

A espécie é natural da bacia amazônica e começou a aparecer nos rios da região noroeste paulista depois que uma barragem onde o peixe era criado em cativeiro se rompeu.

“Usamos isca artificial para fisgar. Não foi fácil tirar da água. Não é história de pescador, não. Tem vídeos e fotos para comprovar”, brinca o jovem Tiago Aparecido dos Santos.

Tiago dos Santos já conseguiu fisgar outros pirarucus no mesmo trecho do Rio Turvo, mas nunca um tão pesado quanto o último.

“Meus amigos Guilherme e Nivaldo me ajudaram a tirar o peixe da água, assim como outras pessoas que estavam no rio. Nós fizemos a pesagem. Deu 117 quilos, mas o rabo ficou relando no chão, então, na verdade, o peixe é mais pesado ainda”, conta.