CNH social: alguns estados emitem habilitação gratuita, mas o benefício não é para todos; veja as regras

Por ser um programa de benefício social, há alguns quesitos obrigatórios para a pessoa ter direito. Abaixo estão as situações de pessoas quem podem solicitar a CNH Social:

É bom ressaltar que as regras podem variar de estado para estado, mas essas descrições acima são as obrigatórias e comuns entre todas as regiões. Portanto, é importante consultar o Detran do seu estado para saber todos os detalhes.

Todas as pessoas nessas condições citadas acima terão a CNH de graça?

Não, cada estado define uma quantidade de CNHs que serão emitidas gratuitamente naquele ano. O estado do Ceará, por exemplo, que está com o processo de inscrição aberto, prevê 20 mil beneficiários em 2021.

Quais documentos são necessários para solicitar a CNH Social?

Por causa da pandemia da Covid-19, todo o procedimento é feito de forma online no site do Detran do respectivo estado. São solicitados os seguintes documentos:

RG

CPF

Carteira de Trabalho

Comprovante de Residência

Comprovante de renda dos últimos 12 meses

Certidão de Nascimento das pessoas que não têm RG

Histórico Escolar (para candidatos que sejam estudantes)

Neste caso, também é necessário consultar o Detran local, pois pode haver exigências diferentes de uma região para outra.

Como saber se a CNH gratuita foi aprovada?