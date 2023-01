30 ANOS DE PARISI: Parisi celebra Emancipação Política com agenda lotada

A festa com extensa programação aconteceu entre os dias 20 e 22 de janeiro, com ato cívico, missa, distribuição de bolo de aniversário, shows na praça e muito mais.

Neste último final de semana o município de Parisi celebrou 30 anos de Emancipação Política. A festa, uma extensa programação que aconteceu entre os dias 20 e 22 de janeiro, começou com um Ato Cívico, Missa, Distribuição de Bolo de Aniversário, shows na Praça, além de benção e desfiles de animais. No dia 20, data do aniversário de Parisi, as festividades começaram logo pela manhã. Às 8h ocorreu na frente do Paço Municipal um Ato Cívico com os hasteamentos das bandeiras de Parisi, do Estado de São Paulo e do Brasil. Durante a cerimonia que foi acompanhada por autoridades e populares foi cantado o Hino Nacional.

O Prefeito Oclair Bento e o vice, João Carlos Rodrigues, o “Pardal” conduziram a cerimônia, que contou com a participação do presidente da Câmara Municipal], Leandro Demarque Barão,. Demais vereadores e seus familiares. Os secretários municipais também prestigiaram o evento.

Em seu pronunciamento, o prefeito Oclair Bento disse, “Parisi completa 30 anos e com muito orgulho, fiz, eu e minha esposa Cleide, além do vice-prefeito Pardal e dos nossos colaboradores do serviço público, uma cidade cada vez mais pujante. Somos um povo batalhador e cordial e atendemos a nossa região de braços abertos.

Na sexta-feira (20), ainda aconteceu uma Missa de Ação de Graças na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida em homenagem aos 30º aniversário de Parisi. A cerimônia religiosa foi celebrada pelo Pe. Michel Henrique Candeu e contou com a presença do prefeito Oclair e de sua esposa Cleide, além de centenas de fiéis.

Outra comemoração que aconteceu dentro da agenda de festividades do município foi a distribuição gratuita do bolo de aniversário. A manifestação foi acompanhada por munícipes que puderam saborear o gostinho saboroso do aniversário da cidade.

Na sexta ainda, aconteceu um Show sertanejo na Praça. A população compareceu em massa para prestigiar a festa. Na edição de amanhã, vamos mostrar os shows de sábado e o tradicional desfile e benção dos animais pelas ruas da cidade.

Missa

Bolo de Aniversário

Show