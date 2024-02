3 a 2 – CAV vence de virada e se firma no G4

Votuporanguense vence o Red Bull Bragantino B pelo Paulistão A3.

Jogando em casa, o Votuporanguense recebeu o Red Bull Bragantino B e venceu bem. No Estádio Plínio Marin, os clubes fizeram um duelo movimentado onde o CAV venceu por 3 a 2. Com isso, o clube assumiu a quarta posição, com 18 pontos. O time B do Bragantino, por sua vez, está em 9° lugar, com 11 pontos.

Ainda nos primeiros minutos, o Red Bull Bragantino B mostrou o seu cartão de visitas e abriu o placar, quando Gabriel Amaral mandou para as redes. Em casa, o CAV foi para cima, mas só conseguiu empatar aos 45 minutos, com Edson, definindo, desta forma, o placar dos primeiros 45 minutos do jogo.

Na volta dos vestiários, o Votuporanguense seguiu em cima e virou o jogo aos 20 minutos, quando Uender Júnior mandou a bola para as redes e fez o segundo. Aos 35, Kayke fez o terceiro e deu tranquilidade para os donos da casa. Dois minutos depois, Diogo fez o segundo dos visitantes e selou o placar final do jogo.

PRÓXIMO JOGO DO VOTUPORANGUENSE

Votuporanguense volta a campo na próxima quarta-feira, 28, pela Série A3 do Paulista. Fora de casa, o CAV vai até Araras enfrentar o União São João no Dr. Hermínio Ometto, às 15h.