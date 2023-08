2º Open Cajubrasil 50k de Beach Tennis: sucesso em forma de torneio 

Mais de cinco mil pessoas prestigiaram o evento que reuniu atletas de quatro Estados do país.

Foi realizado no mês de agosto, na cidade de Votuporanga-SP, o 2º Open Cajubrasil 50k de Beach Tennis, um evento que reuniu atletas de várias partes do país e foi sinônimo de sucesso para os amantes deste esporte que vem tomando conta do Brasil. Os jogos aconteceram na Cidade Universitária e no Parque Aquático Savério Maranho, e o evento recebeu durante os dias 24, 25, 26 e 27, mais de 500 atletas das categorias iniciante a profissional.

A premiação recorde, R$ 50 mil no total, atraiu atletas de várias cidades de quatro Estados, sendo muitos, jogadores experientes na modalidade, o que demonstra o prestígio do campeonato.

Durante os jogos, foram registradas grandes competições e claro, com muito respeito entre os participantes. O público compareceu em peso e curtiu todos os ambientes preparados com muito carinho pelos organizadores e um estande completo da Cajubrasil onde o público pode conferir e adquirir os looks mais lindos da marca, além é claro, do espaço instagramável que a gente ama. Cerca de 5 mil pessoas, entre atletas e visitantes, estiveram nos quatro dias da competição.

A categoria para jogadores profissionais, a A/PRO, atraiu muitos praticantes da modalidade em Votuporanga para ver os jogos, e também aqueles que querem conhecer melhor o esporte. Quem assistiu, ficou ainda mais apaixonado pelo Beach Tennis.

O Open Cajubrasil de Beach Tennis é realizado anualmente pelo BT4 Eventos Esportivos e com o apoio total apoio da Cajubrasil Moda Fashion Fitness.

Bora pro próximo?

Vencedores e suas categorias:

Na categoria feminina, a dupla campeã foi Juliana Carvalho e Letícia Salgado, de São Paulo-SP. Na A/PRO masculina, Lucas Lorencinho e Mateus Benine, dupla de Bauru, levaram o título. Os vencedores ficaram com a maior premiação do campeonato: R$ 6 mil mais prêmios extras da Cajubrasil Moda Fashion Fitness. Os vices levaram R$ 2 mil.

Cauê Barros e Jessie Ferlini venceram a categoria A mista e levaram R$ 1 mil. Na B mista, os vencedores foram Natayuane Durigan e Rickson Ontrante, que ganharam R$ 800. Já na C mista, Caio Nakamura e Lívia Picoli foram campeões e faturaram R$ 600. A iniciante mista foi vencida por Eduardo Santos e Jéssica Escremin, que ficaram com R$ 300.

A B feminina foi conquistada por Ana Donatoni e Gabriela Carreon. Já a B masculina foi vencida por Adauto Moreira e José Neto. Os campeões ganharam R$ 1.200.

Gabriella Gonzaga e Rafaela Freitas venceram a categoria C feminina, enquanto André Gonçalves e João Barucci levaram a C masculina. A premiação foi R$ 800 para os vencedores.

Na categoria iniciante feminina, Juliana Carvalho e Karolina Bertolassi foram as campeãs. Eduardo Santos e Marcus Santos venceram a iniciante masculina. Os vencedores ficaram com o prêmio de R$ 300.

A 220 kg+ foi conquistada por Claudemar Júnior e Luigi Frizzarini, que ganharam R$ 600. Na 75+, Leonardo Lima e Marcelo César foram campeões e ficaram com o prêmio de R$ 600. Adauto Moreira e Manoela Dornelas foram campeões da 75+ mista e também ganharam R$ 600.

Ygor Santos venceu a simples A masculina e levou R$ 500, enquanto Guilherme Capela e João Falchi conquistaram a categoria sub-15 masculina e ficaram com R$ 200.

Camila Covre e Danielle Valdambrini levaram a categoria estreante feminina. Já Fernando Alvito e Vinícius Mariotti ganharam a estreante masculina.