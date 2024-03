2º Encontro de Famílias Atípicas será no próximo dia 2

Evento foi transferido para o auditório do Senai; inscrições estão abertas no link https://shre.ink/Cuidandodequemcuida

À medida que nos aproximamos do mês de abril, um período de especial significado para a comunidade autista em todo o mundo, a Santa Casa de Votuporanga se prepara para sediar o 2º Encontro de Famílias Atípicas.

Este evento, originalmente programado para ocorrer no Instituto Federal de Votuporanga, foi transferido para o auditório do SENAI. As inscrições para o evento continuam abertas e são gratuitas, garantindo que todos aqueles interessados possam participar desta jornada de aprendizado e solidariedade.

O link para as inscrições é: https://shre.ink/Cuidandodequemcuida, facilitando o acesso e a participação de todos os membros da comunidade.

Com o Abril Azul à frente, um momento dedicado à conscientização sobre o autismo e à celebração da diversidade neurotípica, o 2º Encontro de Famílias Atípicas se destaca como uma oportunidade de ouro para unir comunidades, promover a aceitação e oferecer apoio mútuo.

No próximo dia 2, das 14h às 17h, o evento reunirá profissionais especializados, incluindo médicas psiquiatras e uma psicóloga renomada, que compartilharão conhecimentos essenciais e facilitarão discussões construtivas sobre o autismo e suas nuances.

No cronograma, médicas psiquiatras Dra. Gabriela Araújo Tonelote e Dra. Jéssica Scacalossi Goulart; a anestesista Dra. Ludmila Santis e a psicóloga Elaine Fogaça. Essas palestras não apenas informam, mas também inspiram uma nova compreensão e empatia em relação ao espectro autista.

A enfermeira da qualidade Mariani Juliani Rosa, uma das organizadoras e membro do Grupo de Trabalho de Humanização da Santa Casa, expressou a importância desse encontro. “A Instituição entende a importância da data. Para nós, é uma honra prover um evento de conscientização e aceitação de pessoas no espectro autista. Esse ano nosso tema é voltado para algo pouco discutido, o cuidar de quem cuida”, destacou.

A escolha do assunto não foi à toa. “A importância de cuidar das famílias que vivenciam o autismo reside na criação de um ambiente de apoio e compreensão, essenciais para promover o bem-estar e a inclusão de todos os seus membros. Queremos que se sintam acolhidos, que estamos juntos nesta jornada e que também se priorizem”, afirmou Maraisa Batista Rodrigues, supervisora de Atendimento ao Cliente e também organizadora.

A Santa Casa de Votuporanga, pioneira em inclusão e reconhecida com o selo “Todos Nós” pela Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas (ANIA/BR), reafirma seu compromisso com a criação de um ambiente inclusivo e acolhedor. Eventos como o 2º Encontro de Famílias Atípicas são mais do que uma extensão desse compromisso; são um farol de esperança e compaixão em uma sociedade que busca cada vez mais a igualdade e a aceitação. “O 2º Encontro de Famílias Atípicas promovido pela Santa Casa de Votuporanga é uma iniciativa valorosa, não apenas pela conscientização e apoio à comunidade autista, mas também pela humanização dessa causa crucial”, finalizou Maraisa.