No último sábado (17), o município de Parisi foi palco de uma prova de Três Tambores. Para quem não conhece, a modalidade de três tambores junta cavalo e cavaleiro em uma corrida contra o tempo, envolvendo muita agilidade e velocidade. Três tambores são montados em uma arena em formato triangular, com distância de aproximadamente, 30 metros entre um e outro. Ganha o competidor que fizer o percurso em menos tempo, pois o cronômetro é ligado quando o focinho do cavalo cruza a linha de partida.

CAMPEÃ

A competidora, treinadora de cavalos e instrutora de crianças e adultos, responsável pelo Centro de Treinamento de Parisi, Aniele Fedoce, foi a campeã, tendo se classificado em 1º lugar, na Categoria Prata da Casa.

Além dela, também subiram ao pódio Juliano Milani, que ficou com a segunda colocação, também como Prata da Casa e Izabely de Aguiar que ficou em 5º lugar. Eles treinados por Aniele em seu Centro de Treinamento, que fica em Parisi.

O evento, que reuniu centenas de pessoas, está se tornando tradição no vizinho município e Aniele conta que é preciso incentivar esta modalidade esportiva já que é a mais democrática pela grande participação das mulheres. “Nos rodeios da nossa região quase todos tem as provas dos Três Tambores”, conta Aniele.

Quem é Aniele Fedoce

Nascida em Tanabi, mas criada em Parisi, Aniele Fedoce Secato tem 21 anos. É filha de Ed Wilson Secato e de Eliana Regina Fedoce. É competidora, treinadora e instrutora em equitação e Três Tambores a mais de 4 anos. Ela é campeã em várias modalidades equestres: Três Tambores, Ranch Stort (prova em dupla baseada no serviço com a pecuária, simulando a apartação de gado no trabalho de campo. A dupla precisa conduzir os garrotes de um curral para o outro, conforme ordem numérica sorteada no menor tempo possível) e Working Pening (Sempre que um gado precisa receber algum cuidado, como uma medicação, por exemplo, é preciso que uma pessoa, montada em um cavalo, o separe do restante do rebanho, fechando-o em um curral. Para fazer isso, é preciso ser rápido e manter o foco no animal a ser encaminhado para o local, afastando-o do restante. Percebendo o desafio que essa tarefa envolve, peões dos Estados Unidos decidiram transformá-la em uma competição esportiva e foi daí que surgiu o Team Penning e, posteriormente, o Working Penning).

Atualmente Aniele Fedoce atua somente nas provas de Três Tambores. Ela conta que começou a montar com apenas 6 anos e aos 8 já participava nas provas de Working Pening, na cidadede Fernandópolis.

Aniele, que possui mais de 30 cursos na área equestre, mantém em Parisi um Centro de Treinamento para esportes desta modalidade. Ela atende crianças a partir de três anos aos adultos de 50 e 60 anos. O Centro de Treinamento fica localizado numa propriedade agrícola, a Recanto Sonho Azul e lá além das aulas de equitação, também são ministradas aulas de Três Tambores, treinamentos para cavalos, além da comercialização de cavalos Quarto de Milha.

Aniele Fedoce em momento de comemorar o título, tendo a sua direita um de seus patrocinadores o empresário Sidney da Luminight

Nesta Foto, Aniele comemora o seu título e o de um de seus alunos, o jovem Juliano Milani que ficou com a segunda colocação

Aniele e uma de suas alunas: Izabely de Aguiar que ficou em 5º lugar, na Categoria Mirin

Equipe de jovens no Centro de Treinamento de Parisi



CONTATOS: (17) 99731-1975 –

https://web.facebook.com/aniele.fedoce/?_rdc=1&_rdr

