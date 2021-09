Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga participa do “Circuito Sesc de Artes”

Edição será on-line com programação e atividades em diversas áreas culturais; evento segue até o dia 19 de setembro.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga participa da “Edição 2021 do Circuito Sesc de Artes – Praças Digitais” que será realizada até o dia 19 deste mês e conta com uma programação que, além de Votuporanga, irá abranger outras 156 cidades do estado de São Paulo. As apresentações serão on-line e com a participação de mais de mil artistas e 250 atividades nas mais diferentes vertentes como teatro, música, dança, cinema, circo, artes visuais, literatura e tecnologia através de cursos, oficinas, workshops e shows.

Interessados podem acompanhar acessando o site do evento https://circuito.sescsp.org.br/ e, para se inscreverem, através do www.sescsp.org.br/inscricoes



Circuito Sesc

Realizado desde 2008, o Circuito Sesc de Artes acontece em parceria com prefeituras municipais e sindicatos do comércio locais e tem como objetivo estimular a circulação e a difusão de trabalhos artísticos em cidades onde as unidades do Sesc não estão presentes.



Circuito Sesc – oficinas Votuporanga

Dentre as atrações, Votuporanga irá oferecer cinco oficinas, são elas: “Rádio 60+”, “Articulações Culturais do Interior”, “Ficções das Coisas dos Lugares”, “Fotocolagem” e “Quando o Teatro Encontra a Cidade”.

A oficina “Rádio 60+”, sob orientação da radialista Silvia Morello e voltada ao público acima dos 60 anos, será realizada a partir das 15h nos dias 10, 13, 15 e 17 de setembro e vai abordar os veículos rádio e podcast, formatos que quase se confundem e servem para contar uma boa história, produzir reportagens, falar a respeito de música ou papear sobre o dia a dia. A radialista conduzirá um bate-papo sobre memórias afetivas do rádio e orientará sobre como gravar um minipodcast com quadros e vinhetas.

Link: https://circuito.sescsp.org.br/eventos/radio-60/

No dia 15 de setembro, com início às 15h e direcionado ao público com idade a partir de 14 anos, “Articulações Culturais do Interior”, será ministrada por Julia Caputi, jornalista, escritora e produtora; DJ Martins MC, professor, músico, compositor, rapper, escritor e produtor; e Carol Drudi, que atua em projetos que defendem maior conquista de espaço para artistas na sociedade e democratização do acesso à arte. Juntos, refletirão sobre a produção cultural do noroeste paulista e debaterão as articulações e espaços criados para a apresentação e a difusão de seus artistas.

Link: https://circuito.sescsp.org.br/eventos/articulacoes-culturais-do-interior/

Às 14h nos dias 10, 12, 13, 16 e 18 de setembro, será a vez da oficina “Ficções das Coisas dos Lugares”, para o público acima dos 12 anos, onde os escritores Jhenifer Silva, Karen Rodrigues, Lívia Maria, Renato Mazzini e Rupert Azevêdo gravaram uma série de podcast apresentando histórias originais, narradas por eles, mostrando a cultura e os aspectos regionais do noroeste paulista. Cada um produziu um dos episódios, feitos especialmente para viajar por essas paisagens.

Link: https://circuito.sescsp.org.br/eventos/ficcoes-das-coisas-dos-lugares/

“Fotocolagem”, dias 11 e 16 de setembro, a partir das 14h, é a oficina do trabalho desenvolvido por Letícia Lampert, a partir de registros fotográficos de paisagens urbanas e naturais de cidades do noroeste paulista captadas pelas lentes dos fotógrafos da região Edson Medeiros, Gerotto, GGone Bergamo, Lucas Gatto e Rafael Guillen. Nesse trabalho, Letícia utiliza-se da técnica de colagem, formando novas composições e criando novos olhares para o interior e poderão ser conferidos nas redes sociais Instagram e Facebook do Sesc Rio Preto, além de ficarem disponíveis para download na página da Unidade no portal do Sesc São Paulo.

Link: https://circuito.sescsp.org.br/eventos/fotocolagem/

Nos dias 14, 16 e 17 de setembro, a partir das 19h30 a oficina “Quando o Teatro Encontra a Cidade”, a oficina conduzida pelo diretor teatral Francis Wilker, vai abordar as possibilidades criativas do encontro entre cena e cidade. As aulas partem de três eixos conceituais: história e memória dos espaços, corpo-cidade e possibilidades de encenação no espaço urbano e os participantes serão instigados a refletir sobre perspectivas poéticas, procedimentos de criação e potências dramatúrgicas em projetos artísticos.

Link: https://circuito.sescsp.org.br/eventos/quando-o-teatro-encontra-a-cidade/