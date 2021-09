Assinado convênio para volta da Atividade Delegada na região

Mais de 50 municípios voltam a ter “Atividade Delegada”. Na noite de ontem (sábado) foram assinados os convênios, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São de Paulo, com prefeitos e prefeitas de SP, para que suas cidades voltem a ter a atividade delegada.

O evento, que aconteceu na sede do 16º Comando da Policia Militar de Fernandópolis, contou com a presença do presidente da ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado Carlão Pignatari.

O parlamentar em seu pronunciamento disse que, com essa ação, aumentaremos o número de policiais nas ruas, que vão ajudar no combate à criminalidade. `Os policiais militares, que arriscam a vida todos os dias para garantir a nossa segurança, terão a possibilidade de aumentar a sua renda mensal. As cidades estão crescendo e se desenvolvendo, e nós da Alesp estamos trabalhando fortemente para isso para adaptar a esta nova fase`, concluiu.

Criada em 2009, a Operação Delegada é um convênio entre o Estado e os municípios com o objetivo de permitir a utilização de policiais militares, em dias de folga, no policiamento ostensivo e no apoio às prefeituras nas atividades de fiscalização que são responsabilidade do município.