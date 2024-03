28 escolas participam dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo em Votuporanga 

Evento no Ginásio Esportivo ‘Jane Maria de Lacerda Soares’ foi abrilhantado por apresentações artísticas.

Uma cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (25.mar) no Ginásio Esportivo ‘Jane Maria de Lacerda Soares’, em Votuporanga, marcou a abertura oficial dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) 2024. O evento recepcionou 28 delegações que representaram respectivamente escolas estaduais de Votuporanga e de cidades da região.

A solenidade comandada por alunas e abrilhantada por apresentações artísticas, tomou forma de competição esportiva com a declaração proferida pela Dirigente Regional de Ensino, Marcelaine de Oliveira Ferreira: “Declaro abertos os Jogos Escolares do Estado de São Paulo.”

A cerimônia ainda contou com o tradicional juramento de lealdade ao verdadeiro espírito esportivo e a honra de suas respectivas equipes.

O destaque ficou por conta do aluno e atleta paralímpico do atletismo Yago Fernando, representante da Escola Estadual Profª Enny Tereza Longo Fracaro, localizada no bairro Pozzobon, que conquistou diversos pódios e colecionou medalhas no último ano, e segue como esperança de medalhas para Votuporanga e para o Brasil.

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo têm por objetivo promover por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os estudantes das Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública Estadual, Pública Municipal e Particular, além das Escolas Técnicas Estaduais e Federais em todo Estado, favorecer a descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para integrar a Delegação do Estado de São Paulo para as Paralimpíadas Escolares – Etapa Nacional, para os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s (CBDE) e Jogos da Juventude (COB), participar dos programas “Bolsa Talento Esportivo” e “Centro de Excelência Esportiva”.

As modalidades incluídas nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo abrangem tanto o segmento convencional quanto o paradesporto (paralímpico). Algumas das modalidades oferecidas são: Atletismo; Futsal, Handebol, Tênis de Mesa, Voleibol, Xadrez e Xadrez Individual, Atletismo Paralímpico; Badminton; Basquete 3×3 em cadeira de rodas; Basquetebol; Bocha Paralímpica; Ciclismo; Damas; Esgrima; Futebol de 5 Paralímpico; Futebol de 7; e outras.

Após a finalização da cerimônia o palco foi desmontado para o primeiro jogo oficial pudesse ser realizado, iniciando pelo futsal, entre as escolas: Coronel Pontes Gestal (Pontes Gestal) x Cicero Usberti (Valentim Gentil).