2,5 mil candidatos prestam concurso público neste domingo no campus Centro da Unifev 

A Prefeitura de Votuporanga publicou no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (1º.nov) a convocação para a prova objetiva do Concurso Público 2/2022, que conta com 2.597 candidatos inscritos, para este domingo (6). O local da prova será o campus Centro da Unifev, na Rua Pernambuco, nº 4196.

Candidatos às vagas de PEB I, PEB II Artes e PEB II Matemática farão a prova de manhã, com abertura dos portões às 7h15, fechamento às 7h45 e início das provas às 8h. Quem concorre às vagas de Educador Infantil e PEB II Educação Especial (AEE) fará a prova no período da tarde, com abertura dos portões às 11h45, fechamento às 12h15 e início às 12h30.

Mais informações podem ser obtidas no site da empresa realizadora do concurso www.consesp.com.br ou no site da Prefeitura, através do item Concurso Público em www.votuporanga.sp.gov.br