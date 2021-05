Carro é abandonado após motorista bater em poste de energia em Rio Preto

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista fugiu do local após o acidente. A batida interrompeu a distribuição de energia no local.

Ainda de acordo com o B.O., o pai do dono do veículo se apresentou à polícia informando que havia sido comunicado do acidente por um amigo. Ele disse à polícia que tentou contato com o filho, mas não conseguiu.

O carro foi entregue ao homem. Uma unidade da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) foi acionada para reparar a distribuição de energia.

A CPFL informou que o fornecimento de energia foi restabelecido por volta das 10h de domingo após técnicos da companhia trocarem o poste danificado por um novo.