1º Futebol Solidário mobiliza grande público e supera mil litros de leite arrecadados

Evento beneficente, promovido pelo Rotary Club de Votuporanga em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e com apoio da Prefeitura e da Construtora BHO, movimentou a Arena Plínio Marin com presença de ídolos do futebol brasileiro, ação solidária e participação expressiva da comunidade votuporanguense e regional

@caroline_leidiane

A primeira edição do Futebol Solidário levou mais de duas mil pessoas à Arena Plínio Marin no último sábado (6), reunindo grandes nomes do futebol brasileiro e atletas de Votuporanga em uma partida festiva.

Promovido pelo Rotary Club de Votuporanga em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e com apoio da Prefeitura e Construtora BHO, o evento adotou o ingresso solidário de 1 litro de leite.

Em campo, o público acompanhou um jogo leve e técnico entre os ex-jogadores Neto, Veloso, Galeano, Thiago Ribeiro, MacLaren, André Cunha, Rosiney e outros convidados contra atletas locais — entre eles, o idealizador da Copa Monte Verde, Welington Moreira, o Alemão, que integrou o time votuporanguense.

A narração foi conduzida por Rogério de Assis, da coluna “As balas do canhão”, com arbitragem de Oscar Roberto de Godoy. O confronto terminou em 7 a 4 para as estrelas do futebol.

Antes da bola rolar, houve abertura oficial com organizadores e autoridades, reforçando o caráter social do evento. Jogadores também interagiram com o público, tirando fotos, autografando camisetas e cumprimentando famílias e crianças que lotaram as arquibancadas.

Alemão, que além de colaborar na formação das equipes entrou em campo e marcou o primeiro gol da partida, destacou a qualidade do espetáculo.

“O resultado foi um confronto disputado e cheio de lances marcantes”, diz.

Segundo ele, mesmo com o clima amistoso, houve entrega dos atletas e equilíbrio entre os times.

“Apesar do caráter amistoso, o duelo foi disputado com intensidade. As equipes demonstraram boa organização tática: enquanto um dos times apostou em toque rápido e triangulações, o adversário priorizou chutes de média distância e força ofensiva”, explica.

Alemão também comentou o início movimentado da disputa, marcado justamente por seu gol.

“A partida começou com surpresa: a equipe que acabou derrotada foi quem abriu o placar, aproveitando uma jogada rápida logo nos primeiros minutos”, ressalta ele.

A vantagem inicial abriu caminho para um jogo dinâmico e interativo com o público. A equipe que saiu vitoriosa começou a construir sua vantagem ainda no primeiro tempo, quando acertou um gol de falta que mudou o ritmo da partida. Na volta do intervalo, manteve a consistência e ampliou o domínio em campo, enquanto o time adversário tentou responder com boas chegadas e criou oportunidades que mantiveram o jogo movimentado até o apito final.

Arrecadações reforçam ações sociais

O 1º Futebol Solidário registrou a arrecadação de 1.066 litros de leite e mais de 20 quilos de alimentos não perecíveis, já encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade. Os donativos irão atender entidades assistenciais do município, reafirmando o propósito do evento de unir esporte, mobilização social e acolhimento.

A tarde também foi marcada pelo sorteio da campanha Ação Solidária, iniciativa conjunta do Rotary Club e do Fundo Social. A ganhadora da Honda Biz 0 km foi Gislaine Carina Moreira Oliveira, moradora de Américo de Campos, contemplada após adquirir dois cupons referentes a uma doação feita à Associação Beneficente Irmã Elvira.

Esporte como elo de união comunitária

A primeira edição do Futebol Solidário evidenciou o potencial do esporte como instrumento de aproximação entre atletas, torcedores e projetos sociais. Com arquibancadas cheias, lances marcantes e engajamento da população, o evento consolidou um espaço de convivência, diversão e solidariedade.

Alemão, que participou ativamente do jogo, reforça que a proposta do evento foi plenamente alcançada ao reunir diferentes gerações do futebol e mobilizar a comunidade por uma causa maior.

A expectativa agora é que a iniciativa se firme no calendário local, fortalecendo ainda mais a relação entre esporte e responsabilidade social em Votuporanga.

Apoio