Neste domingo (27/8), a partir das 9h na Lord Lion Cervejaria, acontecerá o 1º Encontro de Motociclistas. Para participar do 1º Encontro de Motociclista, basta doar dois quilos de alimentos não perecíveis ou R$10 e tanto os produtos alimentícios quanto a importância arrecadada com as vendas, serão destinados ao Fundo Social. O evento contará com apresentação de manobras radicais, shows de rock, café e almoço, sorteio de brindes e expositores das principais marcas e revenda de motocicletas.