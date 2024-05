1º DE MAIO – Centro Espírita Emmanuel completa 74 anos

Entidade fundada em maio de 1950, programou uma intensa programação para esta semana com palestras com Eduardo Guimarães

E foi assim, sob a inspiração do plano espiritual um grupo de espiritas convictos reuniu-se na casa do Sr. Romeu Grisi e D. Hilda na praça São Bento, no dia 01/05/1950, e fundou o Centro Espírita Emmanuel de Votuporanga.

Em 05/09/1954 – estava pronta a primeira sede do Centro Emmanuel, na rua Mato Grosso, nº 760.

Em 23/09/1972 se deu a inauguração do Departamento Assistencial “Dr. Adolfo Bezerra de Menezes”, situado à Rua Maranhão, no bairro Cidade Nova.

Em 1975 foi construída a nova sede na rua Tietê nº

759, hoje número 3779.

Em 02/02/1978 o departamento Assistencial do bairro Cidade N0va foi desmembrado dando origem a Associação Espírita Beneficente “Dr. Adolfo Bezerra de Menezes”.

Em 03/09/1983: foi criado o Culto de Assistência Emmanuel no Bairro das Paineiras.

Em 11/09/2002, abriram-se as portas do Grupo Espírita Chico Xavier no Bairro das Paineiras.

Hoje, dia 01/05/2024, a entidade comemora 74 anos da sublime reunião realizada em 01/05/1950.

Em comemoração aos 50 anos da entidade, foram programadas palestras com Eduardo Guimarães, com a primeira marcada para hoje (1º), às 20h no Centro Espírita Emmanuel; na quinta-feira, às 20h e no domingo (5), às 8h30, também no Centro Espírita Emmanuel.