1º Campeonato de Beach Tennis Unifev está com inscrições abertas 

Evento beneficente terá premiação total de mais de R$ 5 mil em dinheiro; até o dia 15 de março a taxa de inscrição é de R$ 100 por dupla.

Com o intuito de aliar responsabilidade social e qualidade de vida por meio da prática esportiva, a Unifev promove entre os dias 31 de março e 02 de abril o Campeonato de Beach Tennis. As duplas interessadas em participar dessa primeira edição do evento, que tem caráter beneficente, já podem se inscrever por meio do link www.unifev.edu.br/beachtennis2023

Todas as partidas serão no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. Podem se inscrever jogadores das categorias B, C e iniciantes, nas modalidades feminina, masculina e mista. Importante destacar que o torneio não é categorizado por faixa etária. As vagas são limitadas.

Até 15 de março a taxa de inscrição é de R$ 100 por dupla e, após essa data, passará a valer R$ 120. O prazo para as inscrições vai até o dia 24.

Os vencedores de cada modalidade e categoria serão contemplados com troféus e com a somatória de mais de R$ 5 mil em prêmios. As primeiras duplas colocadas em cada categoria/modalidade ganharão respectivamente os prêmios de R$ 800 (B), R$ 600 (C) e R$ 300 (iniciantes).

Vale ressaltar que toda a renda obtida durante o campeonato será revertida para as entidades assistenciais de Votuporanga.

“Mais uma grande ação liderada pela Unifev que busca não só promover a integração entre a comunidade acadêmica e a população, mas praticar e incentivar as atividades que estejam alinhadas com a responsabilidade social, que é um dos pilares da nossa Instituição”, destacou o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

Diversas atividades e espaços estão sendo especialmente preparados para o público prestigiar o evento, que terá entrada gratuita. No entanto, a comissão organizadora solicita a doação de 1kg de alimento não perecível para destinação social.

Praça de alimentação, Espaço Kids (coordenado pelo curso de Pedagogia), além de estacionamento gratuito no interior da Cidade Universitária são alguns dos principais atrativos já confirmados para o campeonato.

Formulário de inscrição

No formulário de inscrição é necessário acrescentar o nome e o telefone do segundo competidor no campo “Observação”.

Patrocínio

Os empresários interessados em adquirir cotas de patrocínio, para contribuir com instituições beneficentes, e divulgar sua marca no evento podem entrar em contato com o Setor Comercial da Unifev, pelo Whatsapp (17) 99629-3984.