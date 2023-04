1ª Mostra de Cenas Curtas começa nesta quinta-feira 

Apresentações seguem até sábado (29), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga realizará de 27 a 29 de abril, a partir das 20h, a 1ª Mostra de Cenas Curtas – No Foco. Com programação gratuita, o palco do evento será o Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, que fica na Av. dos Bancários, 3299, Jardim Alvorada.

A Mostra é mais uma iniciativa da Secretaria que tem o intuito de valorizar os artistas locais e fomentar o setor das artes cênicas. “Nossa missão é trazer a Cultura para perto da população, democratizar os acessos e estimular os mais diversos segmentos artísticos existente na cidade. Agradecemos, imensamente, a todos os artistas que confiam no trabalho da nossa Pasta e que não medem esforços para a realização de eventos como este. Votuporanga é muito rica culturalmente e estamos otimistas com a primeira edição da Mostra de Cenas Curtas. Deixo o convite para que todos prestigiem”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Programação:

Quinta-feira (27/4)

20h – Cena: Os Príncipes da Arábia – Experiment’Ação Cênica

Retrata as noites que antecedem o conto das 1001 noites, os reis que fazem parte dessa história e os acontecimentos que levam as histórias de Sherazad.

Elenco: João Teixeira dos Santos, Matheus Pereira Rubio, Jéssica Giolo Puerta, Maria Eduarda Cruz Souza, Luiza Soares Nadoti, Victor Gonçalves dos Santos, Clarice Castelhano Rocha, Yan Jackson

Direção: Dênis Figueiredo e Juliana Rocha

Gênero: Drama

Duração: 20 minutos

Classificação: 14

20h30 – Cena: A História de Elihu – Coletivo Terceiro Ato

Um rapaz tem o desejo de melhorar as suas condições de vida e de sua família. Sonha em se mudar de seu país para a Inglaterra, porém, não possui recursos. O encontro com o Homem da Maleta mudará os rumos da sua vida. Baseado em cenas do texto “Migraaantes”, de Matéi Visniec.

Elenco: João Victor Grande e Matheus Pereira Rubio

Direção: Dênis Figueiredo

Gênero: Drama

Duração: 16 minutos

Classificação: 14

21h – Cena: Destino Manifesto – Coletivo Terceiro Ato

O deslocamento forçoso de populações como consequência do mundo globalizado e sem fronteiras é o ponto chave da discussão entre a Presidente e a sua Assessora.

Baseado em cenas do texto “Migraaantes” do jornalista e dramaturgo Matéi Visniec.

Elenco: Juliana Rocha, Luiza Nadotti, Matheus Rubio e Esmeraldina Reis

Direção: Dênis Figueiredo

Gênero: Drama

Duração: 17min42s

Classificação: 12

Sexta-feira (28/4)

20h – Cena: Conferência dos Bichos Papões – Abayomi Cia de Teatro

A Cuca, assustada e indignada com uma notícia que lê no jornal sobre o desaparecimento de crianças, chama os bichos papões para uma reunião urgente.

Elenco: Aline Cuin, Bboy Wesley, Dênis Figueiredo, João Teixeira e Lenise Moretti Olgado

Direção: Esmeraldina Reis

Trilha Sonora: Cecília Araujo

Duração: 20 minutos

Gênero: Infanto-Juvenil – Folclore

Classificação etária: Livre

20h30 – Cena: Entrevista com o Diabo – Cia. Teatro de Maria

Um entrevistador anuncia em seu programa um convidado pra lá de inusitado, o Diabo. Entre várias perguntas e respostas, o entrevistador descobre verdades inimagináveis.

Elenco: Aurifátima Junqueira, Mário Takahashi e Aline Cuin

Direção: José Antônio Morelli

Equipe técnica (operação som/luz): O Grupo

Autor: Texto adaptado “Amigos da Luz”

Duração: 15 minutos

Gênero: Comédia

Classificação: Livre

21h – Cena: O Visitante Sinistro – Cia. Praticamente Inofensiva

Apolo é punido por Zeus e condenado a viver com os humanos, se afeiçoa ao rei Admeto e aguarda, nas portas de seu palácio, um visitante indesejado. Cena prólogo da Tragédia “Alceste” de Eurípedes.

Elenco: Matheus Pereira Rubio e Dênis Figueiredo

Direção: Cia Praticamente inofensiva

Gênero: Drama

Duração: 18 minutos

Classificação: Livre

Sábado (29/4)

20h – Cena: Maria Capitolina – Lenise Moretti Olgado

Uma mulher com idade próxima aos 40 anos, vestindo pijama, conversa com a plateia de forma ácida relatando as desventuras vividas reconstruindo seu eu feminino. Castrada desde a infância pelo pai e mais tarde violada por diferentes homens, a personagem, entre um cigarro e outro, desvela como se aproximou da personagem machadiana e sua complexa existência. Além de revelar muita semelhança entre o machismo de hoje e o vivido pela personagem Capitu, há aproximadamente 120 anos, quando o romance “Dom Casmurro” foi escrito.

Elenco e Direção: Lenise Moretti Olgado

Texto: Leonardo Marques

Produção: Tatiana Oliveira da Cruz Mucci

Classificação: 14

20h30 – Cena: Os Suicidas Anônimos – Experiment’Ação Cênica

Dois jovens desconhecidos se encontram numa situação limite. Sem saber o que fazer das suas vidas vazias, pensam em tomar juntos uma atitude radical. Peça curta, com uma única cena.

Elenco: Jéssica Giolo e João Teixeira

Texto: Paulo Mohylosvi

Direção: Coletiva

Gênero: Tragédia

Duração: 17 minutos

Trilha sonora: Requiem for the Gods (Castlevania Sinfonia da Noite – Konami), Promise (Final Fantasy XIII -Squarenix), Endings and Beginning (Breath of Fire IV OST)

Classificação: 14

21h – Cena: Vida e morte de um poeta Chamado Lorca – Gigio Produções Artísticas

Eu sou Federico Garcia Lorca, poeta e dramaturgo espanhol nascido perto de Andaluzia no ano de 1898. Fui amigo do pintor Salvador Dali, e minhas poesias e dramaturgia são consideradas surrealistas. Sou homossexual e isto me custou a vida. Sob o regime fascista do Ditador Franco, fui levado a execução no dia 19 de agosto em 1936.

Texto, elenco e direção de Giovanni G Mantovani, com poesias de Federico Garcia Lorca.

Classificação: 14