1ª ETAPA – Fernandopolense conquista o 2º lugar no Brasileiro de Rally Baja 2021

Temporada começou com prova em um percurso repleto de desafios

Reinaldo Cangueiro ficou em segundo lugar na competição

A 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja 2021 aconteceu neste fim de semana (17 e 18/07), em Botucatu. Foram duas baterias com 70km cada, o que totaliza 140km ao fim dos dois dias. Entre pilotos renomados internacionalmente, o fernandopolense Reinaldo Cangueiro conquistou o segundo lugar na competição.

“Começando bem o campeonato, que está em um nível altíssimo. Agora é se preparar melhor para a segunda etapa e tentar trazer o título para Fernandópolis”, destacou Cangueiro.

As provas de Rally Baja são disputadas em terrenos variados, com o objetivo de colocar em mérito a velocidade e a resistência dos pilotos, assim como de suas máquinas.

Em terrenos diversos e com obstáculos que podem surpreender, os pilotos só têm as placas sinalizadoras, seus navegadores – no caso das gaiolas – e outros poucos recursos para se guiar. (O Extra Net)