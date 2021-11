1ª edição do Food Parque será neste sábado, no Parque da Cultura 

Trucks e trailers com diversas opções gastronômicas ficarão no local das 15h às 23h; Banda Zequinha de Abreu se apresentará às 18h, no deck.

Neste sábado (13), a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga oferecerá mais uma opção de lazer para as famílias com a 1ª edição do Food Parque, no Parque da Cultura, das 15h às 23h. O evento tem parceria com Associação dos Feirantes e empresários do ramo e atende a uma indicação da Câmara Municipal, através da vereadora Sueli Friósi Lopes. Entre as atrações, food trucks e trailers, que oferecerão opções gastronômicas diversas, brinquedos infláveis e a apresentação da Banda Zequinha de Abreu às 18h, no deck do Parque.

Os trailers ficarão estacionados na Av. Ângelo Bimbato entre a Av. José Marão Filho e a Rua Tereza Poloni Padovez, trecho que ficará interditado durante a realização do Food Parque.

A iniciativa visa fortalecer a economia local e incentivar os pequenos empresários do setor de gastronomia, além de oferecer uma opção de passeio em família, para degustação de comidas variadas oferecidas em um único espaço.

Segundo a secretária, Janaina Silva, o Food Parque tem como objetivo valorizar a gastronomia local e fortalecer um ponto turístico que já é consagrado em Votuporanga. “Com o tempo, a intenção é que este evento se torne uma tradição turística, cada vez com mais opções gastronômicas, atraindo ainda mais pessoas para o Parque da Cultura”.