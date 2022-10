19º Café Psico aborda sexualidade e terapia cognitiva-comportamental entre casais

Evento foi realizado na noite de terça-feira (25) no Espaço Saúde Unifev.

O curso de Psicologia promoveu, na última terça-feira (25.out), o 19º Café Psico. O evento foi realizado no auditório do Espaço Unifev Saúde, anexo à Santa Casa de Votuporanga, e contou com duas palestras.