19ª edição do concurso ‘Melhor Estudante de Votuporanga’ é lançada

Estudantes serão premiados com sete bolsas integrais em escolas particulares, troféus, medalhas, bicicletas, bolsas na escola de natação “Nado Livre”, relógios, tênis e três assinaturas de jornal.

O lançamento da 19ª edição do “Melhor Estudante de Votuporanga” na manhã de quarta-feira (25) foi marcado por uma reunião da diretoria do Rotary Club 8 de Agosto, com autoridades do município e dirigentes das escolas públicas estaduais e particulares, na Diretoria Regional de Ensino.

Na oportunidade, o concurso promovido pelo Rotary, que é um dos que mais premiam no Brasil, firmou as suas parcerias e irá contemplar estudantes com sete bolsas integrais em escolas particulares, troféus, medalhas, bicicletas, bolsas na escola de natação “Nado Livre”, relógios, tênis, e três assinaturas de jornal.

“Além de ser o maior projeto do Distrito, representa a forma, a grandeza e a maneira que encontramos de junto a todos os nossos parceiros, tanto de escolas públicas, particulares e que proporcionam as doações, é fazer com que agora nesse 19º concurso premiar sete alunos com as bolsas. Temos histórias de ganhadores anteriores, magníficas de médicos, advogados, que estão fora do país. É de uma grandeza enorme, muito gratificante”, disse o presidente do Rotary, Dimas da Converd.

Na edição deste ano participarão 96 alunos que estudam nos 9º anos das escolas públicas estaduais Cícero Barbosa Lima Júnior, Orozimbo Furtado Filho (Simonsen), Uzenir Coelho Zeitune, Juraci Lima Lupo, Sebastião Almeida Oliveira, Maria Nívea Costa Pinto Freitas, Esmeralda Sanches da Rocha, Dr. José Manoel Lobo, Enny Tereza Longo Fracaro, Sarah Arnold Barbosa. Conforme o regulamento e cronograma da edição, as escolas terão até o dia 8 de outubro para inscreverem os seus alunos para a prova que será realizada no dia 21 de setembro de 2021, no IFSP (Instituto Federal de São Paulo).

A cerimônia de premiação será no dia 13 de dezembro no Centro de Eventos “Jornalista Nelson Camargo” de Votuporanga.