Por: Flávio Ricco

Colaboração: José Carlos Nery

SBT não teme perder novelas da Televisa

De acordo com a direção do SBT, a compra de novelas mexicanas pelo Globoplay, na direção contrária ao que foi comentado, não causa a menor preocupação e também não irá, em médio prazo, propiciar qualquer alteração.

Além de “uma absoluta relação de cordialidade e confiabilidade com a Televisa”, ainda há um contrato entre as duas empresas, que só terminará no final de 2024.

Também, como outro aspecto, é salientado que não são tantos assim os títulos importantes, capazes de chamar atenção do público e causar dúvida nos mexicanos se, lá na frente, ao final do atual compromisso, valerá a pena abrir mão da TV aberta e seguir só no OTT.

Em tudo isso, o que se percebe, é que são coisas bem distintas e ingredientes que em nada se assemelham com os que determinaram a saída do “Chaves”. “A Usurpadora”, primeira aquisição anunciada pela plataforma da Globo, poderá servir de “laboratório” antes de outras iniciativas.

Por outra, o público consumidor dessas produções, entre hábitos e disponibilidades, é bem definido. É preciso saber se ainda durante ou pós-pandemia, haverá a possibilidade de alguma mudança.

TV Tudo

Independentemente de tudo

Percebe-se que o SBT não tem mesmo maiores preocupações em perder os trabalhos da Televisa. As novelas em cartaz, inclusive, continuam apresentando bons resultados.

Mas a sua produção própria não deve ser deixada tanto de lado. Agora, na pandemia, está difícil, mas é necessário pensar na frente e planejar o futuro.

Ponto 1

A Globo promove nesta segunda-feira a estreia da edição especial de “Império”, em substituição a “Amor de Mãe”.

Novela que teve um bastidor bem movimentado antes da definição de seu elenco.

Ponto 2

Ainda no início dos seus trabalhos, Milhem Cortaz tinha a preferência de todos para ser o Comendador, que foi o grande papel de Alexandre Nero.

Mas acontece que, na época, Milhem era contratado da Record.

Marina

A mesma “Império” foi responsável por alavancar a carreira de Marina Ruy Barbosa.

Nesta novela, “fiz a transição para uma personagem mais adulta, algo que até então eu não tinha feito. E era um papel bem desafiador, porque era muito diferente de mim. Sou muito grata ao Aguinaldo Silva”, declara a atriz.

(Divulgação Globo)

Anota

Assim como a “Dança dos Famosos”, a produção do “Domingão do Faustão” está empenhada em preparar o próximo “Show dos Famosos”.

As participações de Alexandre Pires, Cleo e do padre Fábio de Mello já estão confirmadas.

Silêncio

Sobre essa novela contratual da Luciana Gimenez na Rede TV!, para muitos não teria sentido anunciar o seu novo programa, “Operação Cupido”, se já não existisse a segurança da renovação.

Só que ninguém fala oficialmente sobre isso. No mínimo, estranho.

Vida fora

Por enquanto, não há nada marcado para Rebeca Abravanel nos estúdios do SBT. Não se trabalha ainda com datas para edições inéditas do “Roda a Roda”.

Com a contratação do marido Alexandre Pato pelo Orlando City, ela ficará na “ponte-aérea” Brasil-EUA, quando as gravações forem retomadas.

Intervalo

Provavelmente no segundo semestre, a Record voltará a exibir a série “Aeroporto”, com apresentação de Cesar Filho. Essa a previsão da emissora.

A produção acompanha operações policiais nos principais terminais, daqui e de outros países.

Lista Negra

A partir de 1º de maio, a Band passa a exibir “The Black List” no lugar de “Law & Order: Investigação Especial”. Aos sábados, às 23h.

Lembrando que a Globo já apresentou esta série nas noites de sexta-feira. A atuação como o protagonista Raymond “Red” Reddington rendeu a James Spader uma indicação ao Globo de Ouro de melhor ator em série dramática em 2014.

Mercado

Um assunto que em especial interessa às empresas de conteúdo, é o anúncio da Netflix sobre quem assumirá as funções de Maria Angela de Jesus, sua ex-diretora de produções originais no mercado brasileiro.

No início de março, ela deixou o cargo e até agora não foi designado o seu substituto.

Preparação

Ainda não existe uma data certa para o início das gravações de “Verdades Secretas 2”, do Globoplay, após vários adiamentos.

Elenco e equipe continuam no aguardo desta decisão. Porém, a diretora Amora Mautner continua realizando ensaios online. Um trabalho, aliás, que vários atores têm elogiado.

Deu liga

Emilio Orciollo Netto, como Ló, faz uma bela parceria com Elisa Pinheiro, a Ayla, na quinta fase de “Gênesis” – Abraão.

O contrato do Emílio com a Record foi renovado por mais dois anos.

(crédito Edu Moraes)

Bate – Rebate

Devido às restrições de gravações, por causa da pandemia, a revista eletrônica da Record, “Hoje em Dia”, passou a ter um conteúdo pautado mais no jornalismo e nos quadros diários.

Murilo Grant, bom editor, tido como revelação, ex-Fox Sports, acertou com o SBT…

… Profissional com cursos de cinema fora do Brasil.

… SBT que também tem interesse em Helô Campanholo.

Por sua vez, Rogério Olmo, ex-Record e ex-Fox Sports, foi contratado pela CNN Brasil.

Dudu Camargo volta nesta segunda-feira ao “Primeiro Impacto”, no SBT.

No Viva, destaque hoje para a estreia de “O Salvador da Pátria”, novela de Lauro César Muniz…

… E “Cabocla”, a partir de hoje, será disponibilizada no Globoplay.

Vários trabalhos da Netflix aqui no Brasil também continuam paralisados…

… A série “Temporada de Verão”, com Giovanna Lancellotti, Gabz, Giovanna Rispoli e Jorge Lopez, é uma delas.

O “Mestre do Sabor”, de volta na Globo a partir de 6 de maio, seguirá também com suas edições no GNT, às sextas-feiras.

A participante Juliette do “BBB” está próxima de 20 milhões de seguidores no Instagram.

C´est fini

Conforme destacado neste espaço, entre os dias 19 e 21, o jornal Hoje exibirá uma série de reportagens comemorativas aos seus 50 anos. E Sandra Annenberg, claro, não ficará de fora.

“Fico realizada por ter feito parte dessa história. No JH, desenvolvi o meu jeito de apresentar mais conversado, menos formal. É possível demonstrar emoção, ser séria sem ser sisuda e dar um sorriso para continuar levando a vida adiante”, diz Sandra, que esteve na bancada por 18 anos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!