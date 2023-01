16º BPM/I comemora seu 47º aniversário 

Batalhão comandado pelo Tenente-Coronel PM Edson Fávero é sediado em Fernandópolis e abrange 49 municípios do noroeste paulista.

O 16º BPM/I (Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar do Interior) completou 47 anos de implantação nesta sexta-feira (20.jan). Sediado em Fernandópolis, o Batalhão atua na segurança dos cidadãos em uma área de 12.610 km², abrangendo 49 municípios do noroeste paulista, incluindo Votuporanga.

Historicamente, Batalhão foi fruto da necessidade de expansão dos serviços de Segurança Pública, exigida pelo crescimento contínuo e irreversível da população e sua concentração nas cidades, foi criado o 16º BPM/I, em 1976, integrando na época o Comando de Policiamento de Área – 5, sediado em Araçatuba.

Hoje, subordinado ao Comando de Policiamento do Interior – 5, sediado em São José do Rio Preto, o 16º BPM/I é comandado pelo Tenente-Coronel PM Edson Fávero, e realiza diuturnamente o policiamento ostensivo-preventivo, alinhado aos princípios dos Direitos Humanos, da Polícia Comunitária e da Gestão pela Qualidade.

Atualmente, o Batalhão conta com cinco Companhias operacionais:

1ª Companhia PM em Fernandópolis

2ª Companhia PM em Jales

3ª Companhia PM em Votuporanga

4ª Companhia PM em Santa Fé do Sul

5ª Companhia PM em Cardoso

No total, a área abrangida pelo Batalhão faz divisa com os estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, sendo importante local estratégico: “Juntamente com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar Ambiental, as instituições constituídas e a Comunidade, o 16º BPM/I se orgulha em fazer parte da história de Fernandópolis e região! São 47 anos de gloriosa e honrada história servindo e protegendo os cidadãos! Vamos todos juntos. Ninguém fica para trás”, publicou o setor de comunicação do Batalhão em uma rede social.