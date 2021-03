MÁRCIO ZARSI – Música para cada dia

Todos os profissionais têm buscado novas formas de trabalhar, conectar e comunicar diante do novo normal trazido pela pandemia do COVID-19. A classe artística tem se sentido fragilizada no período de distanciamento social, uma vez que o contato direto e a interação com o público compõem o processo que conduz o amadurecimento do seu produto cultural e na atual circunstância, este foi interrompido.

Neste contexto de buscas e tentativas, um músico de Parisi, Márcio Zarsi, tem se destacado com uma produção um tanto quanto ousada: compor uma canção para cada dia do ano de 2021. Enquanto muitos cantores permaneceram com eventos musicais em formatos de shows remotos, o compositor parisiano, utilizando o seu site oficial, as redes sociais digitais, plataformas de música e aplicativos de mensagens como canal de comunicação, catalogou uma campanha pública virtual como #musicaparacadadia, divulgando, diariamente, uma composição inédita e autoral, durante todo o ano, mantendo assim, o contato direto com o seu público.

Ele explica que estas canções, coletam, melodicamente, uma universalidade poética muito singular. Trazem à baila vários personagens contemporâneos ao artista, memórias de ligações afetivas com os moradores de sua cidade que transcendem para a poesia, dialogando sobre sentimentos que atingem a todos os ouvintes. Nestas canções, há enredos muito particulares, que nascem de experiências pessoais, subjetivas e até mesmo, religiosas.

O estilo musical do artista Márcio Zarsi revela toda a sua experiência profissional iniciada na adolescência e, significativamente, amadurecida e materializada nas gravações compartilhadas, diariamente. É evidente a formação musical que nasceu na cultura popular musical e se estruturou em partituras, complexas, de música clássica. Enquanto algumas canções se assemelham a cirandas populares, quase memórias de infância, em outras há um saudosismo dos bailes, das discotecas e de festas populares locais. Se em uma manhã o cantor compartilhou uma canção que levasse o ouvinte para as grandes canções de abertura dos bailes da década de 90, na manhã seguinte, foi possível até “sentir o cheio” de um grande concerto de música clássica. Em outras, parece haver a composição de personagens típicos e até mesmo caricatos, saltados das telas de cinema, ou que transitam pelas ruas das cidades. Ainda, não faltam as atualíssimas paisagens sonoras que eclodem em arranjos e temáticas contemporâneos.

Neste movimento eclético, diário e imprevisível, é composto um álbum musical mensal do artista que, conforme sua proposta de uma música para cada dia, serão concluídos os doze, em dezembro de 2021. Ao final de cada mês, em seu site oficial é divulgado o álbum, retomando todas as canções lançadas durante o período. A reinvenção do trabalho sonoro de Márcio Zarsi, em período de distanciamento social devido a pandemia do Covid-19 em 2021, é uma campanha muito peculiar, de contato direto do artista com o público. Da mesma maneira como o fã se apropria de emoções com o artista durante um show musical, presencial, e leva estas sensações para sua casa, o cantor propõe despertar emoções em seu público, utilizando as ferramentas digitais para se aproximar e conversar, intimamente, sobre o que ambos estão a sentir ao longo do ano.

