14 de Abril – Dia do Neurocirurgião

O Dia Nacional do Neurocirurgião foi instituído em homenagem ao médico Paulo Niemeyer, nascido em 14 de abril de 1914.

O Neurocirurgião é o médico com especialidade em cirurgia do sistema nervoso central e periférico, incluindo o cérebro, a coluna e todas as ramificações nervosas. Sua diferença para o neurologista é que ele atua na cirurgia, enquanto o outro no diagnóstico e tratamento convencional.

Normalmente as pessoas que procuram um médico neurocirurgião são encaminhadas por um clínico geral, neurologista ou ortopedista. A atuação acontece em cirurgias para tratamento de aneurismas cerebrais, hidrocefalia, tumores cerebrais e traumas cranianos, provocados por acidentes de trânsito ou domésticos, por exemplo. Por conta da abrangência e sua importância na busca de salvar vidas, o neurocirurgião é peça chave em plantões médicos de hospitais e prontos-socorros, atendendo adultos e crianças.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga o neurocirurgião Dr Renan Binatti da Silva falou sobre a especialidade, novidades em tratamentos e rotina de trabalho, acompanhe:

DV: O que motivou seguir carreira de neurocirurgião?

“A decisão pela neurocirurgia ocorreu no quinto ano da faculdade de Medicina e três fatores foram primordiais para a escolha. Primeiro, a grande possibilidade de enfermidades tratadas, como aneurisma, hidrocefalia, epilepsia, tumores, hérnia de disco, fraturas de coluna, traumas, dor crônica e lesão de nervo periférico; associada com a alta complexidade que envolve o manuseio do cérebro. Com certeza, é o órgão mais fascinante do corpo humano. Segundo, por ser uma especialidade clínico-cirurgica, que possibilita atendimentos em consultório, com proximidade aos pacientes, além das cirurgias. Terceiro, por permitir tratar todas as faixas etárias, desde recém-nascidos até idosos.”

DV: Quais são as principais habilidades necessária para ser um bom neurocirurgião?

“A formação é longa, são seis anos de faculdade e cinco anos de residência, além de toda especialização após. Durante esse período, é necessário desenvolver o conhecimento teórico e as habilidades cirúrgicas. Para o neurocirurgião, a habilidade técnica é a base da formação, e a técnica cirúrgica e a habilidade com as mãos, a destreza, vem com a prática e o estudo. Além disso, o neurocirurgião deve ser treinado para tomar decisões assertivas e rápidas, sempre estando atualizado no que há de mais moderno para resolver até os casos mais complexos.”

DV:Como é a rotina de trabalho de um neurocirurgião? Quais são os principais desafios enfrentados?

“Na rotina diária, iniciamos o dia com visita hospitalar pós e pré-operatória, avaliando os pacientes operados nos últimos dias e reavaliando os pacientes que ainda serão operados. Atendemos consultório e temos longos períodos no centro cirúrgico. Muitas vezes, a jornada se estende pela madrugada, quando se faz necessário operar casos urgentes, como hemorragias ou traumas. O principal desafio é conciliar a longa jornada de trabalho com a rotina pessoal diária.”

DV: Quais avanços recentes na área da neurocirurgia mais impressionaram e por quê?

“Todas as áreas da neurocirurgia estão passando por avanços importantes. Na área de coluna vertebral, surgiram muitos procedimentos menos invasivos, como a endoscopia e os procedimentos percutâneos. Já existem algumas tecnologias que permitem a passagem de parafusos na coluna por meio da robótica. Existem também tecnologias aplicadas em microscópio, como imagens fluorescentes que oferecem precisão às cirurgias.”

DV: Como você lida com situações de alta pressão e estresse durante procedimentos cirúrgicos complexos?

“É essencial criar uma rotina com boa alimentação, sono de qualidade e atividade física, para uma saúde física e mental que me permita oferecer sempre o melhor. O planejamento para a cirurgia é um ponto importante também. É o momento em que se estuda as possíveis complicações e possibilidades intra operatórias para a melhor tomada de decisão.”

DV: Como você vê o futuro da neurocirurgia, em termos de tecnologia e inovação?

“Acredito que os procedimentos minimamente invasivos e a robótica terão ainda mais espaços, permitindo que o paciente fique menos tempo internado e a recuperação seja mais rápida. A inteligência artificial deve ser uma ferramenta importante não só no diagnóstico, como no planejamento operatório. E vejo ainda avanços da Terapia Genética, que deve modificar o tratamento dos tumores cerebrais.”

DV: Dia 14 de abril comemora-se o dia do neurocirurgião. Qual a sua mensagem em comemoração a data?

“A rotina do neurocirurgião é desafiadora, nos exige dedicação quase que integralmente, jornada longa. Mas é um privilégio e é muito gratificante levar alívio e esperança para os pacientes e suas famílias.”

