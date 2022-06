Você é fã de jogos online? Então descubra aqui os 13 melhores jogos online de todos os tempos.

Os jogos online mudaram totalmente a maneira dos fãs jogarem. Se antigamente você só podia jogar com seus amigos se eles estivessem por perto, agora você pode jogar com milhares de pessoas no mundo todo.

Esse tipo de jogos mudou até mesmo o papel dos jogos no cenário mundial. Se antes eles eram hobbies, agora eles são considerados até mesmo esportes.

No artigo de hoje, traremos para vocês uma lista com os 13 melhores jogos online de todos os tempos. Aproveite para conhecer alguns títulos e começar a jogá-los.

13 – Rocket League

Carros jogadando futebol. Um conceito bastante estranho, não é mesmo? Mesmo assim, o Rocket League caiu no gosto do público e entrou na nossa lista exatamente pelo conceito diferente e simples, que traz muita diversão.

12 – Minecraft

Muitos podem não gostar desse jogo, ou achar que é para criança, mas Minecraft revolucionou os jogos online e conseguiu uma legião de fãs. Desde o seu lançamento, esse jogo continua acumulando jogadores ao redor do mundo e sempre oferece novas coisas para se ganhar ou fazer dentro do jogo.

11 – Fortnite

Desde o seu lançamento, Fortnite se tornou uma febre entre os jogadores de jogos online. O jogo no estilo Battle Royale é extremamente atraente e faz com que você sempre tenha o que fazer no jogo.

10 – GTA V Online

GTA é uma franquia que faz sucesso com os jogadores desde os consoles mais antigos e a sua versão online mostrou-se extremamente interessante, permitindo que você se juntasse aos seus amigos para roubos de banco e outras ações comuns desse jogo.

9 – Halo Infinite

Um jogo de tiro em primeiro pessoa, diferente de warframe que funciona em terceira pessoa, Halo Infinite trouxe muita diversão para os fãs de Xbox e outros consoles com sua ótima jogabilidade online.

8 – Super smash bros

Todo mundo é fã de ao menos um personagem da Nintendo. Agora imagine poder lutar com seus personagens favoritos? É isso que o Super smash bros proporciona aos jogadores. Além dos personagens Nintendo, também é possível encontrar alguns clássicos de outros desenvolvedores, como:

Sonic

Ryu

Pac-man

7 – CS:GO

O famosos counter-strike: global offensive não só se tornou bastante popular entre os fãs de jogos online, como também é um dos principais eSports da atualidade. Existem diversos campeonatos desse jogo e muitos atletas profissionais.

6 – Call of duty: Modern Warfare

A franquia de Call of Duty é um clássico para aqueles que gostam de jogos de tiro. E um dos melhores jogos online feitos por eles é o Modern Warfare. Desde o cenário, em uma ambientação de guerra como em war thunder, até as armas desbloqueadas, a jogabilidade desse jogo é simplesmente maravilhosa.

5 – Team Fortress 2

Lançado pela Valve em 2019, Team Fortress é outro clássico exemplo de jogo de tiro em equipes. A jogabilidade é interessante e há uma grande variedade de personagens para você desbloquear, o que faz tudo ficar mais interessante.

4 – FIFA

Jogos de esportes são sempre interessantes para os fãs das modalidades e, entre eles, o FIFA é um dos mais populares. O modo online do FIFA permite aos jogadores participarem de campeonatos e ganharem diversas recompensas, o que faz com que seja bastante emocionante de participar.

3 – World of Warcraft

Um jogo world of warcraft é um RPG que te leva a um mundo fantasia cheio de personagens diferentes para você utilizar. Apesar de ter sido lançado em 2004, esse jogo ainda é um dos melhores MMOs que existem.

2 – Crossfire

Jogos de tiro estão sempre entre os favoritos dos jogadores de jogos online e é por isso que Crossfire também está nessa lista. Podemos falar que esse também é um dos jogos mais jogados no mundo, com mais de 100 milhões de usuários e todos eles ativos.

1 – PlayerUnkown’s Battlegrounds

E chegamos ao primeiríssimo lugar na nossa lista. Também conhecido como PUBG, esse Battle Royale aumentou ainda mais de popularidade após se tornar totalmente gratuito para os jogadores.

Há uma pequena rivalidade entre os jogadores de counter-strike: global offensive playerunknown’s battlegrounds, porém os jogos são bem diferentes e você pode aproveitar os dois.

