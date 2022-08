12ª Semana do Bebê será promovida a partir de segunda-feira

Palestras, oficinas, contações de histórias, e diversas atividades serão oferecidas para sensibilizar a comunidade sobre a importância da atenção à Primeira Infância.

Entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro a comunidade de Votuporanga será mobilizada com as ações intersetoriais promovidas pela 12ª Semana do Bebê. O evento é organizado pela Prefeitura, por meio das Secretarias de Assistência Social, da Educação, da Saúde, do Fundo Social de Solidariedade e conta com parceria da Unifev, Santa Casa, AME, Fundação Abrinq, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Governo do Estado de São Paulo, através do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância.

As atividades serão promovidas em escolas municipais, unidades de saúde, nos Cras, na Santa Casa e no AME. Palestras, oficinas, contações de histórias, lives nas redes sociais, rodas de conversas, passeios e dinâmicas serão oferecidas com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a comunidade sobre a importância da atenção à Primeira Infância, período considerado desde a concepção do bebê até os seis anos de idade.

“Temos como meta demonstrar à sociedade a importância do brincar, dos cuidados com nossas crianças com foco principal nos nossos bebês. É importante que todas as famílias tenham consciência plena dessa importante fase da vida das crianças em que todas as ações se eternizam com relação à saúde, às questões emocionais de convivência, transformando-os em adultos referência com possibilidade de uma vida de sucesso”, disse o secretário da Educação, Marcelo Batista.

Para a secretária da Saúde, Ivonete Félix, a Semana do Bebê demonstra “a importância dessa fase na constituição do emocional, da saúde, das condições de vida da criança para que ela possa ser um adulto pleno e saudável emocionalmente e desenvolvendo suas competências e habilidades”.

Na área da Assistência Social diversos serviços estão disponíveis para atendimento dessa política pública, entre eles, o programa Criança Feliz, o Vivaleite, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias e o serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. “A primeira infância é fundamental para o desenvolvimento, evolução, habilidades e potencialidades das crianças. O intuito do Município, com o trabalho em rede realizado por profissionais qualificados, é atender a prioridade absoluta da criança no cuidar, no brincar, apoiando, protegendo e fortalecendo os vínculos”, explicou a secretária, Meire Azevedo.

O Fundo Social de Solidariedade também disponibiliza atendimento para famílias com crianças nessa faixa etária, em especial, às gestantes. “Pelo Fundo Social desenvolvemos uma ação durante todo o ano que é a entrega do kit bebê às gestantes de Votuporanga que são acompanhadas pelas unidades de saúde. O kit é composto por fraldas de tecido, cobertor infantil, meias, macacão e toalha fralda, além de outros itens de higiene”, disse a presidente do Fundo e primeira-dama, Rose Seba.

A programação completa da Semana do Bebê estará disponível no site da Prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br