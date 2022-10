12 de Outubro é marcado pelo Dia da Padroeira do Brasil

Nossa Senhora Aparecida é um dos principais símbolos da religião católica no Brasil. A lei que instituiu o feriado nacional foi criada em 30 de julho de 1980 e, desde então, a data é celebrada em todo o país.

Por Andrea Anciaes

Nossa Senhora Aparecida é considerada a padroeira, ou protetora, do Brasil. Sua imagem foi encontrada por pescadores no rio Paraíba do Sul, no atual estado de São Paulo, em 1717. Ela é um dos principais símbolos da religião católica no Brasil. A lei que instituiu o feriado nacional foi criada em 30 de julho de 1980 e, desde então, a data é celebrada em todo o país.

Mas como ela alcançou o patamar de Padroeira do Brasil? A imagem de terracota encontrada em outubro de 1717, por três pescadores no Rio Paraíba do Sul em São Paulo, foi conservada em uma pequena capela. Entretanto, a quantidade de romeiros atraídos pelos inúmeros relatos de milagres da imagem de Nossa Senhora foi tão grande que em pouco tempo o local se transformou em uma cidade: Aparecida do Norte, que se tornou o maior ponto turístico religioso do país.

Em 1868, a Princesa Isabel, que estava tendo dificuldades para ter um filho, foi até Aparecida pedir a intercessão da Mãe de Deus. Pouco tempo depois suas orações foram atendidas de forma abundante: a princesa teve três filhos, que garantiriam a sucessão imperial. Entretanto, essa coroação não tornou Nossa Senhora Aparecida padroeira oficial do Brasil. Isso só ocorreu no 16 de julho de 1930, através de um decreto do Papa Pio XI.

Em 31 de maio de 1931, a imagem foi em romaria até o Rio de Janeiro, então capital federal, onde foi realizada uma Missa Solene onde se oficializou o decreto papal. No dia 30 de junho de 1980, data onde João Paulo II desembarcava pela primeira vez no Brasil, o presidente João Figueiredo declarou, a partir do decreto de Lei n° 6.802, 12 de outubro como feriado nacional para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga o padre Gilmar Margotto da Catedral Nossa Senhora Aparecida aqui em Votuporanga deixou sua mensagem para a data:

“A celebração da solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida deste ano tem como tema: Com Maria, caminhar juntos para construir uma Igreja Missionária. É um convite para todos nós devotos de Nossa Senhora participarmos do processo sinodal da Igreja. Somos chamados a fazer uma experiência de caminhar juntos. Unidade e comunhão são valores essenciais na vida cristã. Maria sempre nos ensina a fidelidade a Palavra de Jesus: Fazei tudo o que Ele vos disser.” (Padre Gilmar Margotto)