11ª Semana do Bebê: cuidados às crianças com deficiência e o desenvolvimento humano na Assistência Social

Nesta semana também é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência; programação conta com atividades realizadas pela Apae.

A Prefeitura de Votuporanga iniciou nesta segunda-feira (23) mais uma edição da Semana do Bebê e, por meio das áreas da assistência social, educação e saúde com o objetivo de divulgar e dar visibilidade ao tema da primeira infância, o evento aborda a importância no cuidado integral e integrado com a criança desde a gestação, passando pelo nascimento, até completar seis anos de idade.

Entre os dias 21 e 28 de agosto, também é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e o tema está sendo abordado em conjunto à programação da 11ª Semana do Bebê, através de ações promovidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga (Apae), que presta serviços nas áreas de assistência social, educação e saúde com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança com deficiência e acolhimento às famílias.

Assistência Social

No âmbito da Assistência Social, as políticas públicas voltadas para a primeira infância são em atenção às particularidades e importância dos primeiros anos de vida, visando garantir seu desenvolvimento integral, onde todo cuidado com as crianças deve considerar tudo que está ao seu redor, como família e contexto de vida. Nessa fase, o núcleo familiar é a principal base da relação entre elas e o meio em que estão inseridas, facilitando seus processos de desenvolvimento e entendimento. Esse processo pode ser ainda mais difícil quando se trata de famílias que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade social, trazendo consequências como desigualdade de acesso a serviços, direitos, informações e outros recursos das políticas públicas exigindo, nesse sentido, suporte e apoio.

A partir do momento que as famílias passam a ter suas necessidades compreendidas e atendidas, o reconhecimento de seus valores, de projetos de vida e também acesso a serviços, informações e direitos, tudo isso se torna elementos que colaboram para construir vínculos afetivos e um ambiente acolhedor e adaptável às necessidades das crianças.

A Secretaria de Assistência Social de Votuporanga, com o objetivo de promover o desenvolvimento humano, articula ações voltadas para a Primeiríssima e Primeira Infância, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de zero a seis anos (SCFV), Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI); o Programa “Criança Feliz”, o Projeto “Vivaleite” e os Benefícios Eventuais. Além disso, equipamentos públicos e da rede socioassistencial atendem indiretamente às demandas relativas através de atendimento e acompanhamento às famílias, nos territórios que pertencem.

“É nosso compromisso apoiar as famílias e fortalecer sua função protetiva para que possam garantir o cuidado, o amparo, a saúde e a educação de nossas crianças. Nosso intuito é atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã”, reforça Meire Regina de Azevedo, secretária de Assistência Social.

Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Paralela à Semana do Bebê, neste mês também é celebrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, entre os dias 21 e 28 e, como forma de atendimento às crianças de zero a seis anos com deficiência, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga (Apae), presta serviços nas áreas de assistência social, educação e saúde com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança com deficiência e prestar acolhimento as famílias.

Na área da educação, profissionais habilitados e qualificados conduzem atividades educacionais e psicopedagógicas que potencializam o desenvolvimento das habilidades cognitivas e socioemocionais orientadas pelos parâmetros curriculares nacionais adaptadas à necessidade de cada criança. Na saúde, a equipe multiprofissional, por meio do Programa de Estimulação e Intervenção Precoce, presta atendimentos individuais ou em grupos que visam a habilitação e reabilitação sensorial e psicomotora, educação e a reeducação das funções físicas, cognitivas e sensoriais das crianças.

O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e famílias, como direito à defesa e garantia dos direitos das crianças com deficiência, realiza atendimento psicossocial especializado desenvolvendo trabalho social, escuta qualificada, acolhida, acesso a direitos sociais, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo situações de violações, diminuindo agravos decorrentes ou relacionados à condição da deficiência e, principalmente, a inclusão social.

Programação Presencial

Terça-feira (24/08)

8h15: Atividades “Careta no Espelho” e “O Mestre Mandou”, no CEMEI “Professora Maria Lygia Bertoncini Leite”, localizado na Rua Antônio Serafim de Queiróz, nº 3.029 (Jardim do Prado)

Atividades “Careta no Espelho” e “O Mestre Mandou”, no CEMEI “Professora Maria Lygia Bertoncini Leite”, localizado na Rua Antônio Serafim de Queiróz, nº 3.029 (Jardim do Prado) 9h: Oficina de Contação de Histórias, na Apae de Votuporanga, localizada na Rua Tietê, nº 4.860 (Santa Eliza)



Quarta-feira (25/08)

8h30: Passeio de Divulgação da 11ª Semana do Bebê, na Praça Adhemar de Barros, localizada na Rua Minas Gerais, em frente ao Consultório Municipal do bairro São João

Passeio de Divulgação da 11ª Semana do Bebê, na Praça Adhemar de Barros, localizada na Rua Minas Gerais, em frente ao Consultório Municipal do bairro São João 9h30: Atividade “Estimulação Sensoriomotora”, na Apae de Votuporanga, localizada na Rua Tietê, nº 4.860 (Santa Eliza)



Quinta-feira (26/08)

8h: Atividade “Shantala”, no CEMEI “Dr. Abílio Calile”, localizado na Rua Valdevir de Oliveira Guena, nº 2.225 (Parque Residencial do Lago)



Sexta-feira (27/08)