América-SP bate o Tanabi em Rio Preto e conquista primeira vitória na Segundona

Resultado embola a classificação do Grupo 1.

O América-SP venceu o Tanabi por 1 a 0, na tarde deste sábado, em partida disputada no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, e válida pela terceira rodada do Grupo 1 da Segundona do Campeonato Paulista – equivalente à quarta e última divisão estadual.

O gol do time rio-pretense foi marcado por De Paula, de pênalti, aos 43 minutos do primeiro tempo. Foi a primeira vitória do América-SP na atual edição da competição.

O resultado deixou a classificação do Grupo 1 embolada. Com seis pontos, a liderança é do Bandeirante, seguido por Araçatuba, América-SP e Tanabi, com três pontos cada. Ainda sem pontuar e na lanterna, o Andradina completa a chave.

O América-SP entra em campo novamente na próxima quarta-feira, às 15h, quando visita o Andradina, no estádio Evandro Calvoso, em Andradina, pela quarta rodada. O Tanabi folga e só volta a jogar na quinta rodada, quando recebe o Andradina, no próximo sábado, às 15h. (G1)