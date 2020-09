Temperatura pode chegar a 43 graus nos próximos dias em Votuporanga, informa Clima Tempo

Da Redação

A semana promete ser de muito calor em Votuporanga, seguindo as já altas temperaturas enfrentadas durante o final de semana, o calor promete não dar trégua e deve seguir ao longo dos próximos dias. As informações são do site Clima Tempo.

Com a temperatura chegando a máxima de 43 graus que será registrada na próxima sexta; não existe previsão de chuva.

Algumas recomendações são importantes serem seguidas em períodos de tempo seco, principalmente para crianças e idosos: Evitar exercícios físicos ao ar livre nos momentos mais quentes do dia (11h às 17h); permanecer em locais protegidos do sol; evitar sair ao ar livre sem proteção solar; usar soro fisiológico nos olhos e narinas; e umidificar o ambiente.

