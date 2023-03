1 x 0 – CAV bate o Rio Preto e se livra do rebaixamento

Ambos os times acabaram a primeira fase dentro da zona do limbo. que não vai para a segunda fase e também não é rebaixado para a segundona.

Norton foi o herói do Votuporanguense e marcou o gol solitário na vitória que garantiu a permanência na Série A3 do Paulista

O Votuporanguense fez a lição de casa ao bater o Rio Preto no encerramento da primeira fase do Paulista A3, na sua primeira rodada.

A Pantera venceu por 1 a 0, o Jacaré na tarde deste sábado, 18, na Arena Plínio Marin. O único gol aconteceu com Norton. Com o triunfo, o CAV mantém na Série A3, terminando a competição na 13ª posição com 17 pontos.

Já o representante de São José do Rio Preto ficou fora do G8 e, da próxima fase do torneio na 11º colocação com 19 pontos.

NA FRENTE

O jogo começou bastante movimento com o time da casa tentando uma pressão em busca da abertura do marcador, mas com o Rio Preto bem postado e tocando a bola. No entanto, a primeira oportunidade de gol aconteceu a favor do time visitante.

Aos 17 minutos, na cara gol, o meia Marcelo Guatapará poderia ter balançado a rede ao tocar fraco para a defesa de Barbato que agradeceu. O passe saiu dos pés do Devellen.

Aos 26, de longe, Sávio arriscou e a defesa tranquila do arqueiro rio-pretense bem colocado na jogada. Aos 45 minutos, o Jacaré voltou a perder a chance de inaugurar o placar com Júlio Simas que dentro da pequena área fez o mais difícil e mandou a bola rente ao travessão.

Dois minutos após, o CAV, chegou ao gol através de Matheus Norton que de fora da área acertou um pombo em diagonal e sem chances para o arqueiro rio-pretense e com a vitória parcial do time da Casa.

LIVRE DO REBAIXAMENTO

Na volta para o segundo tempo, o jogo caiu de produção, mas aos 33 minutos quase o segundo tento votuporanguense com Neto Acará que havia entrado no lugar de Gabriel Rossetto que dentro da área bateu para uma excelente defesa de Aguiar.

Aos 37, de fora o zagueiro Matheus Serraglia resolveu arriscar e a bola passou rente a trave setor direito num verdadeiro perigo para o número um da Pantera que só ficou olhando a bola sair.

Aos 43 minutos, o arqueiro do Verdão da Vila Universitária voltou a trabalhar num chute dentro da pequena com Neto Acará. A bola tinha direção do gol e, entraria.

No mais, nada de especial aconteceu e a peleja terminou com a vitória do CAV que fez o dever de casa e se safou do rebaixamento.