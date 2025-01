0 x 0 – CAV empata com São Bento e segue sem vencer na Série A 2

Com o resultado, as equipes somam um ponto e ocupam, respectivamente, a 11ª e 12ª posições no campeonato

O empate não foi satisfatório para o São Bento, que saiu de campo sob vaias de sua torcida

(AFI) – Em um jogo marcado por falhas no ataque, São Bento e Votuporanguense empataram em 0 a 0 neste sábado (18), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2 .

Ambos os times buscavam a recuperação após derrotas na estreia e precisavam da vitória para almejar uma posição melhor na tabela. Porém, o empate não foi satisfatório para o São Bento, que saiu de campo sob vaias de sua torcida. O Votuporanguense, por outro lado, comemorou o ponto conquistado fora de casa.

Com o resultado, as equipes somam um ponto e ocupam, respectivamente, a 11ª e 12ª posições no campeonato.

PRESSÃO

O jogo começou com o São Bento pressionando, buscando impor ritmo desde os primeiros minutos. Logo aos 3 minutos, Leandro cobrou lateral, a defesa desviou e o goleiro Jean fez a defesa. Jefinho respondeu rapidamente, mas o chute saiu fraco. O Azulão seguiu dominando as ações ofensivas, e aos 10 minutos, Matheus arriscou um chute forte, mas o goleiro Jean fez uma grande defesa. O time de Sorocaba teve outras boas oportunidades, com Gazão e Leandro Silva, mas não conseguiu converter.

Apesar da pressão do São Bento, o Votuporanguense também levou perigo. Aos 22 minutos, Bady cobrou falta para Amorim, que cabeceou para fora. O time visitante seguiu criando chances e, aos 29 minutos, Misael arriscou de fora da área, mas o goleiro Guilherme Neto fez uma boa defesa. Aos 34, Bady rolou a bola para Frank, que bateu forte, mas a bola raspou a meta do Bentão.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o São Bento teve mais uma boa chance em um escanteio que acertou o travessão. No rebote, Manzoli tentou, mas Jean fez a defesa. Já nos acréscimos, Orlando perdeu uma grande chance para a Votuporanguense, chutando para fora após boa jogada. O placar seguiu 0 a 0 ao final do primeiro tempo.

NADA DE GOLS

A segunda etapa começou mais equilibrada, com as equipes se alternando em tentativas ofensivas, mas a forte marcação imposta por ambos os times dificultou as chances de gol. Aos 1 minuto, Matheus do São Bento acertou o pé da trave após um forte chute. O time da casa seguiu pressionando, mas Felipinho e Diego Matos desperdiçaram boas oportunidades.

O Votuporanguense também se lançou ao ataque, e aos 17 minutos, Orlando fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Bala, que perdeu uma grande chance. O time de Votuporanga continuou levando perigo e, aos 39 minutos, Pedrinho, em velocidade, ficou cara a cara com o goleiro Guilherme, mas o goleiro do Bentão fez uma excelente defesa. No último lance do jogo, Jefinho perdeu outra chance para os visitantes, que quase saíram com a vitória.

PRÓXIMOS DESAFIOS

O São Bento volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 19h30, para enfrentar o Grêmio Prudente, no Estádio Prudentão. Já o Votuporanguense joga no mesmo dia e horário contra o Oeste Barueri, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

FICHA TÉCNICA

São Bento00Votuporanguense

Fase:

1ª Fase

Rodada:

2ª rodada

Data:

18/01/2025

Horário:

16:00

Árbitro:

Michel de Camargo

Assistentes:

Risser Jarussi Corrêa e Juliana Vicentin Esteves

Cartões Amarelos:

São Bento: Leandro Silva, Gazão, Brunão

Votuporanguense: Dener

Público:

1.593 torcedores

Renda:

R$21.330,00

Estádio:

Walter Ribeiro

Local:

Sorocaba (SP)

São Bento

Guilherme Neto;

Leandro Silva, Buiate, Wellington Manzoli e Diego Matos;

Gazão, Matheus Chaves (Deivid Ribeiro) e Nadson (Rafael Holstein);

Felipinho (Anderson Kunzel), Brunão (Marcos Nunes) e Jailson (Flavinho).

Técnico: Roberto Fonseca

Votuporanguense

Jean;

Misael (Felipe), Amorim, Léo Paraíso e Frank;

Dener (Derick), John Egito e Bady (Pedrinho);

Bala (Hugo), Orlando Jr (Ryan) e Jefinho.

Técnico: Rogério Corrêa