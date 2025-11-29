🏆Uma vez Flamengo…. É tetra! Flamengo é campeão da Libertadores da América com gol de cabeça de Danilo

O Flamengo sagrou-se tetracampeão da Copa Libertadores ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 na final, com um gol de cabeça do zagueiro Danilo aos 21 minutos do segundo tempo. O jogo foi marcado pelo equilíbrio e tensão, com ambas as equipes tendo chances, mas o time Rubro-Negro conseguiu impor seu jogo e garantir a vitória no Estádio Monumental “U”, em Lima, Peru.

O Jogo

Primeiro Tempo: O início da partida foi estudado, com o Palmeiras tentando controlar o meio-campo e o Flamengo apostando em jogadas rápidas pelos lados. O Verdão teve mais posse de bola, mas o Flamengo conseguiu criar as chances mais perigosas em contra-ataques.

Segundo Tempo: A etapa final foi mais aberta. O técnico do Flamengo fez alterações que deram mais volume ofensivo ao time, e a pressão resultou no gol. Aos 21 minutos, após cobrança de escanteio, Danilo subiu sozinho na área e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar.

Reação do Palmeiras: O Palmeiras tentou reagir e pressionou nos minutos finais, mas encontrou uma defesa rubro-negra bem postada e não conseguiu empatar a partida. O Flamengo soube administrar a vantagem até o apito final.

O Herói Improvável: Danilo se tornou um herói improvável, juntando-se a ídolos como Zico e Gabigol na lista de jogadores do Flamengo que marcaram em finais de Libertadores.

O Flamengo, que era apontado como favorito nas casas de apostas, confirmou as projeções e garantiu o título de forma merecida, em um jogo histórico para a competição sul-americana.